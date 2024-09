Un gallego, favorito a ganar 'Gran Hermano' según una encuesta

Una encuesta de Vertele, la web especializada en contenido televisivo, sitúa al gallego Edi como el favortio para ganar la decimonovena edición de Gran Hermano, que arranco en Telecinco el pasado jueves.

De los 19 concursantes del realily presentado por Jorge Javier Vázquez, el empresario de Fisterra es que más votos ha recibido, un 26% del total, seguido de la cántabra Maite, trabajadora en una fábrica de anchoas, con el 17%.

El militar coruñés Jorge Pérez y los ferrolanos Javier y Vanessa tienen un 2% de los votos a primera hora de la tarde del sábado.

Gran Hermano regresó este jueves a Telecinco siete años después de su última edición de anónimos. Y lo hizo con claro acento gallego. Hasta cuatro concursantes son de la comunidad: un empresario, un militar y hasta un dúo musical.

Eduardo Ínsua fue el primer concursante en entrar en la casa de Guadalix de la Sierra. Es empresario y tiene 34 años. Está al frente de un resort de cabañas en su Fisterra natal.

Jorge Pérez, coruñes de 32 años, ha dejado el Ejército para participar en Gran Hermano. Como mlitar ha formado parte de la unidad de élite del ejército especializada en artefactos explosivos y estuvo a punto de ser destinado a la guerra de Ucrania.

Vanessa Bouza y Javier son ambos de Ferrol. Tiene 29 y 41 años, respectivamente, están casados y forman parte del dúo musical Carpe Diem. Los dos entran en la casa aunque lo harán en dependencias distintas.

Vanessa: "¿Cuántas veces me has dicho 'te quiero'?"

Javier: "No las tengo contadas"

Vanessa: "Es que él es muy poco cariñoso" #GHEstreno pic.twitter.com/2rCOQuK35j