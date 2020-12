GUAPÍSIMA Y CON TIPAZO, Lorena Castro Pombo es tan espectacular como se espera de una miss. Pero hasta ahí las semajanzas, porque ella es mucho más que una reina de belleza al uso. Para empezar, esta gallega no es miss sino mrs. y por eso, a sus 44 años, compite como representante española por el título de Mrs. Universo, que el próximo siete de enero coronará a la más bella de sus candidatas, todas mujeres casadas de hasta 50 años.

Con dos hijos y dos trabajos, ¿qué la llevó a meterse en este lío?

Pues, precisamente, por mis dos trabajos —soy diseñadora y tengo una empresa de decoración— tengo mucha presencia en redes sociales y a través de ellas me llegó un mensaje de la directora para España, Portugal y Andorra de varios certámenes de belleza internacionales. Ella me proponía participar en uno de estos concursos y lo primero que pensé fue: "Esta mujer está muy perdida". Por eso mi contestación fue: "Creo que te confundes, tengo 44 años, dos hijos y mido 1,61 metros".

Pero no estaba confundida.

No, y enseguida me explicó que se trataba de un certamen para mujeres de hasta 50 años y que todas las candidatas tenían que estar casadas. Además, este año se canceló el certamen físico por la pandemia y todo es online, y eso fue lo que me acabó de decidir. Con dos hijos y mis trabajos, el no tener que viajar era importante, así que pensé que no perdía nada y me lie.

¿Ganar sería un sueño hecho realidad?

Sería divertido, porque yo de niña jugaba al fútbol y estaba muy musculada, y además tenía un pelo rizado muy difícil de dominar, así que acumulaba bastantes complejos. Ahora, mira tú por donde, resulta que el patito feo ya no sería tan feo...

¿La competencia es muy dura?

Lo primero que se me pasó por la cabeza fue que "si la candidata que representa a España soy yo, que soy normal, cómo será el resto" [risas]. A mí me gustaría que ganase la reina de Georgia, que es impresionante, pero ya veremos. El proceso de votación dura hasta el 24 de diciembre y la ganadora se conocerá justo después de Reyes.

Además de la experiencia, ¿qué le gustaría llevarse de esta aventura?

Ya me han llamado de varios centro de estética, de joyerías... para representarlos, pero quieren exclusividad y por ahora no me he decidido por nada. Voy a esperar un poco más a ver qué surge, porque la verdad es que en pocos días ya he recibido muchas propuestas. No me importaría ser la imagen de algún producto, pero lo primero son mis trabajos y por eso quiero escoger bien.

¿Usa mucho los servicios de los centros de estética?

La verdad es que no, y si tengo alguna crema cara es porque me la regala mi madre, porque yo solo compro aceite de rosa mosqueta y un suplemento de colágeno y magnesio que tomo cada noche desde varios años.

Pero de algún modo se tiene que cuidar...

Pues no, solo puedo decir que nunca he probado el alcohol, ni siquiera cuando tenía 16 años y todas mis amigas se tomaban unas copas. Y, aunque marco músculo enseguida, tampoco soy constante con el ejercicio físico, de hecho la última vez que entrené fue en el confinamiento. Debería hacerlo, aunque solo fuera para evitar contracturas, pero...

Si su madre es la que le compra las cremas, seguro que está orgullosa de que sea reina de belleza.

Mis padres son empresarios y la verdad es que todo esto les hace mucha gracia. En cambio, mi marido se muere de la vergüenza.

¿Y sus hijos?

Mi niño, de 12 años, me vacila y en casa me llama Mrs. Universo, y mi hija, que tiene 16 años, al principio no se lo creía, pero ahora me apoya. Ella sí que tiene cuerpo y estatura de modelo, pero no me gustaría que se metiera en este mundo. Quiero que estudie y haga la vida normal de una niña de 16 años.

En cambio, para las amigas de su hija se ha convertido en todo un referente.

A ellas les encantaron las fotos que me hicieron, dijeron que habían alucinado. Y en mis redes sociales recibo mensajes de niñas de 25 años que me dicen "si te veo por la calle te silbo" [ríe].

¿Cree que un certamen de este tipo puede servir para romper esos estereotipos que equiparan belleza a juventud?

Sí, me gustaría que ese fuese el mensaje que calara, porque la belleza no solo está en las niñas de hasta 28 años. Todas las edades tienen su atractivo y en todas tienes derecho a sentirte bien contigo misma. Por ejemplo, yo veo a Sharon Stone y alucino. así que ¿por qué no vamos a sentirnos atractivas al cumplir 50 o 60?