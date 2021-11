El lucense Xián Blanco, premiado como el mejor gallego en danza clásica

Cuando contaba tres años, el lucense Xian Blanco daba sus primeros pinitos en lo de bailar y 15 años más tarde, ya con 18, incorpora a su palmarés, y con la máxima puntuación (88, 40), el premio extraordinario de danza de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade, que ratifica que no se equivocaba al dirigir sus pasos hacia esta disciplina.

"O premio recíboo con moita alegría, serve para darme conta de que vallo para isto e de que podo facelo, ademais de que é unha axuda evidente¡", señala el bailarín desde Bruselas, a donde aquellos pasos lo llevaron hasta la Brussels International Ballet, una de las escuelas de mayor prestigio a nivel europeo.

Pero hasta el momento de llegar allí, Xian desarrolló su trayectoria en el Conservatorio Profesional de Danza de Lugo, donde aprendió a interesarse por la danza, valorarla y aprender a quererla.

"Para min é unha disciplina que me gusta moito, que a disfruto e que vexo como un futuro traballo", dice el joven lucense, a pesar de que reconoce que para conseguir escalar hasta el olimpo hace falta "ter unha serie de condicións físicas, psíquicas e circunstanciais" que no permitan tirar la toalla. La perserverancia "e ter claro que non lle podes gustar a todo o mundo por igual" son parte de la fórmula para estar entre los mejores. El resto es el don de cada uno e incontables horas de trabajo a la espalda.

Xian inició su carrera en el conservatorio con siete años con "un curso que había para probar". Suficiente para que picara el gusanillo. De ahí desembocó en cuatro años de formación elemental, "cando me din conta de que isto era o que me gustaba", y en el grado profesional, durante el que "tiven claro de que me quería adicar á danza plenamente", apunta.

Su paso por el centro lucense se cerró el pasado año, pero a él y a sus profesores Xian les continúa agradeciendo su constante apoyo: "Foron os que me animaron a presentarme a este premio", recuerda, tras lo que se dispuso a preparar en menos de un año, junto a una profesora, dos variaciones con las que demostrar su nivel técnico y su calidad artística -también se valoraban méritos del curriculum-, con los que bordó los 88,40 puntos que le hacen merecedor del galardón en la modalidad de danza clásica.

Perfecciona la disciplina. Xian Blanco ahora disfruta a tiempo completo de lo que más le gusta, dedicarse a la danza clásica en la Brussels International Ballet, a donde lo acercó una beca para un curso. Allí, como única representación gallega entre el alumnado, perfecciona la disciplina de su vida y continúa adentrándose en otras modalidades, como la danza contemporánea, la de carácter, así como ensayos o variaciones.

Y si le preguntan por el cambio que supuso el salto de Lugo a la capital belga, "o cambio foi grande, é unha cidade nova, profes distintos, pero agora podo adicarme exclusivamente a bailar", reconoce el lucense al recordar las jornadas maratonianas -los últimos dos años también acudía los fines de semana a la escuela Druida de A Coruña para complementar su aprendizaje- en las que compaginar la enseñanza obligatoria y su pasión, aquella que le picó con solo tres años y unos pocos pasos de baile gallego.

En Lugo: Celina Mauricio y Xián Varela, en contemporánea

Otros dos alumnos del conservatorio de danza de Lugo, Celina Mauricio y Xián Varela, también recibieron el premio extraordinario que otorga la Consellería de Cultura, aunque en su caso es en la modalidad de danza contemporánea.



La bailarina logró una puntuación de 81,48 puntos, mientras que el joven alcanzó los 78,20 puntos.



En música



Entre los alumnos del Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes, de Lugo, resultó premiada Uxía Sierra, con 56,08 puntos, en la disciplina de clarinete.



Escuela Ramón Falcón



María Esther López, integrante de la Escola de Arte e Superior de Deseño Ramón Falcón, de Lugo, recibió el premio extraordinario en la modalidad de artes plásticas y diseño, en el área de fotografía.



22



Es el número de premios extraordinarios en enseñanzas artísticas profesionales concedidos por la Consellería de Cultura.