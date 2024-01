Gabriela Guillén evitaría que Bertín Osborne se haga las pruebas de paternidad

El cantante Bertín Osborne podría no someterse finalmente a las pruebas de paternidad que aseguró que realizaría para confirmar que el bebé de Gabriela Guillén, nacido el pasado 31 de diciembre, es hijo suyo. Al menos a eso apuntan informaciones publicadas este martes, que señalan que la expareja del artista no quiere que el pequeño tenga relación con él.

Bertín Osborne hace unos meses con Gabriela Guillén. ARCHIVO

Según 20minutos, el niño estaría registrado con los dos apellidos de Gabriela Guillén, quien no prevé reclamar ningún tipo de pensión o manutención. Además, la madre considera una "humillación y falta de respeto" la petición de las pruebas de ADN para confirmar la paternidad de su pequeño, pues está totalmente convencida de que el artista es el padre biológico.

Hace solo unos días, el cantante concedía una entrevista exclusiva a la revista ¡Hola!, después de que unas semanas antes saltase la noticia de que se haría una prueba de paternidad. "Tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas", afirmó en la entrevista.

Aun así, el también empresario tiene claro su papel en la crianza del que sería su séptimo hijo: "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", anunció.