El futuro de El Cordobés en los ruedos, pendiente de una nueva operación de cadera

El futuro profesional de Manuel Díaz El Cordobés está pendiente de la nueva intervención de cadera a la que será sometido el próximo 15 de noviembre en la clínica Quirón Sagrado Corazón de Sevilla, momento en el que el torero decidirá finalmente si puede continuar o no en los ruedos.

En declaraciones a Efe, el propio Manuel Díaz ha querido desmentir "tajantamente" algunos rumores que apuntan a su inminente adiós a los ruedos en 2019, y señala que "todo se verá según la evolución de la intervención".

"Por mi cabeza no pasa el retirarme. Es verdad que por el tiempo que llevo en la profesión mi final cada vez está más cerca, pero en principio no he pensado en ello. Lo que sí pienso es en hacer una buena rehabilitación tras la operación, tratar de ponerme fuerte y luego ya veremos cómo va todo, si mi cuerpo me deja seguir uno o dos años más o, por el contrario, debo plantearme tratar de torear una corrida para poder decir adiós como me merezco", ha dicho El Cordobés.

Una artrosis en las dos caderas tiene la culpa de que el futuro de uno de los toreros más importantes y de mayor tirón en la taquilla de los últimos años penda de un hilo, una lesión que le obligó a cortar la temporada a principios del pasado mes de junio y por la que tuvo que pasar ya por el quirófano para que el equipo médico que dirige el doctor Daniel Cansino le implantase una prótesis en la cadera izquierda.

"La operación fue fenomenal, tanto que no ha habido rechazo, tengo mucha más movilidad y, algo aún mejor, el dolor ha desaparecido", asegura.

Pero tras el proceso de rehabilitación la que ha sufrido ahora es la otra cadera, la derecha, que además de padecer también la artrosis se ha visto más castigada por el simple hecho de que "al no poder apoyar sobre la pierna convaleciente, todo el peso recaía en el otro lado".

Por este motivo el próximo 15 de noviembre Manuel Díaz volverá a ponerse en manos del equipo de Ortopedia y Traumatología del hospital Quirón Sagrado Corazón de Sevilla para que le coloquen otra prótesis en la cadera derecha.

"Si todo va como fue la primera operación estoy seguro que volveré para torear, por lo menos, uno o dos años más. Pero todo depende de la evolución, claro está. Lo que sí tengo claro es que de no poder volver al circuito voy a tratar por todos los medios de despedirme con una única tarde, primero porque se lo debo al toreo, segundo porque quiero estrenar un traje de luces que me hice este año y tercero porque me gustaría que fueran mis hijos los que me cortasen la coleta", concluye.