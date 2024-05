Furor tras el primer ensayo de Nebulossa en Eurovisión: "La alcaldesa de la ciudad del zorreo"

Malmo calienta motores para el Festival de Eurovisión, que se celebrará en la ciudad sueca la próxima semana (la final será el sábado 11 de mayo, mientras que las semifinales se disputarán durante la semana). Los participantes ya han probado el escenario del festival y entre ellos está Nebulossa, los representantes de España en el certamen.

El grupo, formado por Mery Bas y Mark Dasousa, se subió al escenario para disfrutar de los primeros ensayos. Y el primer contacto no ha podido ser mejor: los eurofans están desatados.

Los seguidores del grupo (y fans del certamen en general) aplaudieron la puesta en escena que la banda ha preparado para Eurovisión

NEBULOSSA YOU DIDN'T HAVE TO COME AT US THIS HARD 🤯🤯🤯



This is everything and more! I have been a citizen of the Zorranation🦊 since Benidorm but I'm excited to welcome yall here too! 🇪🇸 pic.twitter.com/PY4GnwbaNS