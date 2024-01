"Fue algo muy meditado; no me arrepiento de nada"

El torero Juan Ortega es uno de los grandes protagonistas de la crónica social en los últimos tiempos, después de que el 2 de diciembre se convirtiese en un novio a la fuga al plantar a su prometida Carmen Otte en el altar horas antes de su boda.

Completamente 'desaparecido' en estos casi dos meses, y tras haber protagonizado una infinidad de titulares, rumores y especulaciones sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, el sevillano reapareció este miércoles rompiendo su silencio en Herrera en Cope, el programa radiofónico de Carlos Herrera.

Tranquilo y demostrando un aplomo sorprendente, Juan Ortega no vetó ningún tema y se sinceró sobre su plantón en el altar a la que era su prometida, revelando que aunque no se arrepiente de haber suspendido su boda, sí del modo que eligió para hacerlo, horas antes de darse el 'sí quiero'.

La entrevista comenzó con el andaluz admitiendo que en esos momentos su refugio y su vía de escape ha sido el toro y hablando sobre la "ilusionante" temporada que comenzará en unos días en México: "En febrero empieza a haber algunas cosas, pero los platos fuertes vienen en marzo con Olivenza, Castellón, Valencia... También estaré en Madrid y en Sevilla. Está muy bien planteada la temporada como siempre he querido y siempre he soñado. Y como resultado de la gran temporada pasada, de las más importantes de mi vida, ahora se recogen los frutos".

Afirmando que los problemas personales pueden afectarle a la hora de ponerse delante de un toro, Juan comentó que espera que sus "circunstancias personales" no le afecten en sus próximos compromisos porque "uno va teniendo sus años de alternativa y sabe cómo afrontar las cosas y yo no soy un niño". "Y, como son decisiones que uno toma seguro de sí mismo y convencido, intentaré que me afecte lo menos posible" añadió, dejando claro que la fuga el día de su boda "fue algo muy meditado".

"Único responsable". Ortega aprovechó la ocasión para deshacerse en halagos sobre su exnovia, Carmen Otte: "Es una mujer extraordinaria, una mujer diez. Me ha hecho crecer mucho como persona y como torero, siempre me ha apoyado en todo, al igual que su familia". "Y si algo me duele y si por algo estoy sufriendo es por haberles hecho daño a ellos porque no son responsables de mi decisión" desveló, entonando el mea culpa al afirmar que "el único responsable soy yo, no intervinieron otras personas".

·En estos meses se han dicho muchas cosas que no son ciertas: que si terceras personas, que el cura, que el padre de la novia... Tomé la decisión solo yo sabiendo las consecuencias que tenía y lo entiendo así, el matrimonio es lo suficientemente serio como para hacerlo con dudas, y no quería ni traicionar a Carmen ni traicionarme a mí mismo", explicó.

Sin entrar en detalles sobre cómo le dijo a Carmen que no quería casarse, el diestro sí confesó que fue una "conversación dura". "Tiene poca explicación. El momento, las circunstancias... en esos momentos lo de menos era la boda, lo que importa es que se termina una relación con una persona a la que quieres" relató.

Sobre cómo es su relación ahora, el diestro desveló que "al contrario de lo que se pueda imaginar la gente seguimos manteniendo mucho cariño, mucho respeto. Tenemos mucha paz, las cosas no han salido para adelante y ya está", sentenció.