Froilán rompe su silencio: "Soy una víctima. Y ni eso. Soy un testigo"

"Yo estaba en la puerta de la discoteca cuando pasó una cosa y ahora me quieren involucrar a mí como si yo tuviera algo que ver con una pelea". A través del programa Y ahora Sonsoles, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos ha roto su silencio tras la publicación de las informaciones que lo implican en una pelea con arma blanca registrada la noche de Navidad a las puertas de una discoteca.

"Yo, si soy algo, soy una víctima. Y ni eso. Soy un testigo de lo que ha pasado", añadía el hijo de la infanta Elena. Sin embargo y por otra parte, el medio que hacía pública la noticia, El Confidencial, reafirmaba este miércoles la veracidad de su información, añadiendo que la Policía identificó a varios testigos que habrían corroborado la participación del sobrino del Rey en la riña.

Por su parte, Jaime de Marichalar ha hecho una escueta declaración sobre el incidente, limitándose a decir: "No tengo ni idea. No he hablado con él, pero no creo que sea verdad".

Finalmente, Froilán ha afirmado que también es falsa la información que este martes señalaba que su hermana, Victoria Federica, habría tenido un accidente a altas horas de la madrugada en el madrileño barrio de Salamanca.