Froilán se enfrenta al nuevo novio de su expareja en un local de Marbella

No está siendo un verano tranquilo para Froilán, al menos no lo están siendo en sus visitas a Marbella. Recordemos que hace una semanas el joven se llevaba un susto mayúsculo al desatarse un tiroteo, con el que obviamente no tenía nada que ver, en el local en el que se encontraba con unos amigos. Más recientemente el hijo de la infanta Cristina y Jaime de Marichalar se veía implicado en otro incidente, también en la noche marbellí, tras coincidir en un local de copas con su expareja, Mar Torres, y con el actual novio de la joven Salman Yousra.

Según relata Telecinco, cuando Mar y Salman se empezaron a besar Froilán se puso "muy nervioso". Los testigos señalan que "terminaron enfrentándose" y que los "tuvieron que separar". Finalmente y tras unos minutos de mucha "tensión", cada uno abandonó la discoteca por puertas diferentes.​