Francis Lorenzo se reencuentra 25 años después con sus 'Compañeros'

¿Un reencuentro televisivo de Compañeros? Sería cojonudo, la verdad. Seguro que nos reíamos mucho, pero lo veo complicado", dice Francis Lorenzo (Pontevedra, 1960). "Ha pasado muchísimo tiempo".

El actor pontevedrés acaba de participar en el reencuentro privado que el equipo de Compañeros (Antena 3, 1998-2002) ha tenido para celebrar que la serie cumple 25 años. En ella coincidieron Eva Santolaria (que daba vida a Valle), Antonio Hortelano (Quimi), María Garralón (Rocío), Manuel Feijoo (Luismi), Virginia Rodríguez (Isabel) y Julián González (César), entre otros. Francis Lorenzo interpretaba el papel del profesor Alfredo Torán.

"El encuentro ha sido maravilloso. Piensa que algunos no nos veíamos desde hace 20 o 22 años, dependiendo de qué actor o miembro del equipo técnico se tratase", cuenta Francis Lorenzo. "La verdad es que ha sido muy emocionante y divertido. ¡Hemos cambiado mucho todos! Yo era un chaval y ahora soy abuelo", explica. "Pero ha sido muy bonito porque, de alguna manera, era como si no nos hubiésemos separado nunca. Por mi parte he podido confirmar el cariño que me tienen y el cariño que les tengo".

El actor, que ahora mismo se puede ver en La caza. Guadiana (TVE) y que acaba de grabar con Juan José Campanella Los enviados (Paramount +), dice guardar un recuerdo imborrable de aquel proyecto. "Tengo un recuerdo absolutamente maravilloso de esa serie. Fue una época loca y fantástica", señala. "En este caso enseguida hubo una química muy especial entre todos los miembros del reparto, tanto los que interpretábamos a los adultos como a los jóvenes. Fue una de esas experiencias de esta profesión que uno no puede olvidar".

No mucha gente sabe que yo era maestro y que en esta serie se mezclaban mis dos pasiones: la educación y la interpretación. Disfruté muchísimo haciéndola. Fue un pleno, un diez"

Para él, además, fue emocionante por partida doble. "Sí, porque no mucha gente sabe que yo soy psicólogo y me especialicé en educación infantil. Era maestro y en Compañeros se mezclaban mis dos pasiones: la educación y la interpretación. Disfruté muchísimo haciéndola. Fue un pleno, un diez".

La serie de televisión Compañeros, que actualmente se puede recuperar en Atresplayer y en Amazon Prime Video, narraba las aventuras y desventuras del profesorado y alumnado del colegio Azcona. Auténtico fenómeno de masas en su día, llegó a publicarse un libro y a rodarse una película, No te fallaré, con sus mismos personajes.