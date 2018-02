La foto de Roi y Cepeda en la cama divide a las redes

La Academia de Operación Triunfo fue testigo desde el primer momento del buen rollo que había entre Roi y Cepeda. Los chistes compartidos han continuado ya fuera del programa televisivo en donde han compartido sus vivencias a través de las redes sociales como sus fiestas en la casa de los Javis o inluso sus trucos culinarios.

Una publicación compartida de Cepeda (@cepeda_ot2017) el Feb 27, 2018 at 3:23 PST

Este martes lo han vuelto hacer y han subido una fotografía juntos en la cama. Una publicación que se ha convertido en trending topic y se ha llevado las divertidas reacciones de Noemí Galera, directora de la Academia durante la reciente edición del concurso, que les puso un emoticono sonriente y del mismo productor ejecutivo y director artístico de Universal Music, Manuel Martos, que les ha escrito "¡¡¡¡Y ya tenemos portada del disco!!!!", acompañado de varios emojis.

Sin embargo, en las redes las opiniones se han dividido entre los internautas que consideran la imagen una burla de la homosexualidad y otros un simple chascarrillo fotográfico.

Cepeda y Roi sí están ridiculizando la homosexualidad y es hora de que paren. La comunidad LGBT no es un disfraz que uno pueda vestir para hacer una broma. En la época ‘Friends’ o durante la 1º edición de OT hubiera colado, pero ya no #cepoi #OTDirecto27F https://t.co/iI6OL2HiBM

Yo soy MARICÓN y lo de #Cepoi no me parece ni una falta de respeto a los homosexuales, ni ninguna broma de mal gusto. De verdad, este colectivo se queja de todo.

Yo me doy picos con mis amigas de broma y duermo con ellas y nadie me ha llamado homófoba. ¿Qué diferencia hay si lo hacen dos chicos? Son dos amigos y no están intentando ofender a nadie. Dejar de criticarlo todo. #OTDirecto27F #Cepoi #cepeda