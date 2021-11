Fortu Sánchez (Obús): "Lo de Sherpa fue un insulto a los inmigrantes"

Obús celebrará este viernes en Madrid el concierto por sus 40 años de carrera que cancelaron el pasado agosto después de la polémica con el que había de ser su telonero, Sherpa, mítico exintegrante de Barón Rojo, tras unas declaraciones que, según la banda, "fueron un insulto a los inmigrantes".

"Yo a Sherpa lo quiero mucho, es un compañero y un gran músico, pero hizo unas declaraciones fuera de lugar. Aunque sus ideas políticas sean de ultraderecha, que tampoco me lo creo, se habrá dado cuenta de que ha metido la pata con esas palabras, que fueron un insulto a todos los inmigrantes que se dejan la vida por buscarse la libertad en otro país", ha dicho a Efe Fortu Sánchez.

Fue en un hilo de mensajes publicado en Twitter donde el músico referido declaró su apoyo a Vox y a "la gente honrada" para "que no sean despojados de sus derechos a mantener sus costumbres, cultura y religión por quienes vienen de fuera, muchos de ellos de forma ilegal e incluso violenta (véase Ceuta y Melilla), a imponer sus tradiciones y cultura que en muchos puntos son incompatibles con la nuestra".

"Toda la situación fue un poco incómoda para nosotros. Yo también tengo mis inquietudes políticas, pero cuando quiero denunciar algo, lo hago a través de mis canciones"

Aquello fomentó la reacción entre muchos otros de la plataforma Rock Contra el Fascismo, constituida por un millar de músicos de este género, entre ellos Aurora Beltrán y el miembro de Reincidentes Fernando Madina, los cuales solicitaron la cancelación del concierto por unos tuits que consideraron "fascistas, racistas, homófobos y sexistas".

"Toda la situación fue un poco incómoda para nosotros. Yo también tengo mis inquietudes políticas, pero cuando quiero denunciar algo, lo hago a través de mis canciones", ha reflexionado Sánchez, después de lamentar que lo que iba a ser un concierto tomó el cariz de "un mitin político", razón por la que suspendieron el evento.

En los tres meses transcurridos desde entonces, sus posiciones no han variado. "Hicimos bien en hacer lo que se hizo", ha ratificado el vocalista y compositor de Obús.

Según ha dicho, actualmente la banda no tiene "ningún tipo de relación" con Sherpa. "Pero para mí la relación va a continuar igual si él quiere y el día que le vea, le daré un abrazo, aunque no me guste lo que ha hecho".