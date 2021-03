¿Filtró un empleado de emergencias los detalles de la muerte de Casademunt? ¿Y el vídeo?

Mientras sigue creciendo la consternación por la trágica muerte en un accidente de Àlex Casademunt y las redes sociales se llenan de condolencias, el modo en el que se daba a conocer su fallecimiento ha abierto un debate no exento de polémica sobre el papel de los servicios de emergencias, las redes sociales y el respeto a los familiares de las víctimas de este tipo de sucesos.

Y es que la primera confirmación, por así decirlo, del deceso de Casademunt no llegaba ni a través de su familia ni de su agencia. Fue un cibernauta el que publicó un mensaje en el que aseguraba que el extriunfito había muerto en Mataró y que así se lo había transmitido "un conocido que trabaja en emergencias" y que había "asistido al accidente". Este comentario desataba todo tipo de críticas dirigidas tanto al cibernauta como al presunto filtrador, ya que no era hasta horas después cuando la agencia de Casademunt confirmaba la noticia. Algunos sostenían, algo que no ha podido ser confirmado, que parte de la familia todavía no había sido informada cuando ya se daban o conocer todos estos detalles en las redes sociales.

Por otra parte, un servicio de emergencias publicó en la noche de este martes y durante unos minutos un vídeo de la actuación en el punto del siniestro cuando se atendía a una persona que finalmente resultó ser Casademunt. Aunque el clip ha sido tachado de mal gusto, cabe destacar que es habitual que servicios de emergencias y policiales compartan este tipo de documentos sobre sus actuaciones y que se retiró cuando comenzó a especularse con que pudiera ser el artista. En cualquier caso, el debate está servido.