Las fiestas de Vigo, escenario para los chicos de 'Operación Triunfo'

Las Fiestas de Vigo se harán eco de la Gira Operación Triunfo 2018 este viernes por la noche en el Auditorio de Castrelos. El fenómeno fan generado por el regreso del concurso ha provocado que el ayuntamiento vigués no quisiera dejar pasar la oportunidad de contar con varios de los exconcursantes para la programación de las fiestas de la ciudad. Concretamente, actuarán cinco de los 12 alumnos que formaban la escuela. Serán los tres gallegos Roi, Miriam y Cepeda y las dos chicas de moda, Aitana Ocaña y Ana Guerra, más conocidas como Aitana War.

Los cinco artistas y compañeros ofrecerán una experiencia única a sus fans, los cuales agotaron las entradas poco después de que saliesen a la venta. En cuanto a las actuaciones, como es lógico, el tema que todo el mundo espera y que, sin duda, estará en el repertorio, será el de Aitana War, Lo malo. que se ha convertido en uno de los más populares de OT.

El público también podrá ver a Cepeda en acción. Natural de Ourense, interpretará otro de los temas más solicitados de la Gira OT, la canción No puedo vivir sin ti, de Los Ronaldos, que canta a dúo con Aitana.

Los coruñeses Roi y Miriam también tienen su legión de fans. Ella, originaria de Pontedeume, fue apodada 'la leona', tanto por su revoltoso pelo como por su fuerza escénica, que se podrá ver con la canción What about us.

Él, originario de Santiago de Compostela, era el gracioso del grupo, por lo que seguro que no faltarán los momentos de risas durante la noche. La cita es a partir de las 22.30 horas.