Ferran Torres y Sira, la hija de Luis Enrique, confirman su relación con una foto

La relación del jugador del Barcelona Ferran Torres y la amazona Sira Martínez, hija de Luis Enrique, se ha hecho oficial en las últimas horas a través de una publicación del deportista en Instagram. Aunque ya era sabido que el futbolista llegó a la ciudad condal por amor —iniciaron su noviazgo cuando él militaba en el Machester City y mantuvieron el idilio a distancia hasta que él fichó por el Barça—, hasta ahora ambos habían optado por la discreción y no habían dejado testimonio de su amor en redes sociales.

El delantero azulgrana acudió a ver una de las competiciones de hípica de Sira y no dudó en difundir una imagen de su chica a lomos de su caballo en una storie en Instagram. La joven influencer, de 21 años y una de las grandes promesas de la hípica española, compartió después la misma foto en su cuenta en la misma red social, en la que tiene 28.000 seguidores. Sira se proclamó ganadora en la prueba más importante del Concurso Nacional de Saltos 2, y el deportista quiso así presumir del éxito de su pareja.

Sira es la segunda hija del seleccionador español y su mujer, la economista Elena Cullell. El primogénito es Pacho Martínez. Toda su familia sufrió mucho con la muerte de su hermana Xana, de nueve años, en agosto de 2019 a causa de un osteosarcoma (cáncer de huesos), una pérdida que ha marcado la forma en la que la joven afronta su vida. "Supongo que soy una persona diferente desde aquello. Ahora me paro a pensar que hay que vivir y disfrutar de cada momento. No se sabe cuándo va a ser nuestro final. Intento sobrellevarlo bien y sacarle el lado positivo a todo", declaró la hija de Luis Enrique a Vanity Fair. "Montar a caballo es mi refugio. Cuando estoy triste, me subo y me olvido de todo".