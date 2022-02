Fernando Tejero se sincera sobre la depresión: "No se lo deseo ni a mi peor enemigo"

Después de mucho tiempo escondida a la sombra del tabú, la salud mental y todo lo que deriva de ella, ha conseguido romper estereotipos y situarse como un tema a la orden del día.

Ha sido un proceso largo en el que han intervenido numerosos factores, entre los que destacan los testimonios de personajes públicos ya que han sido muchos los que se han lanzado sin miedos ni tapujos a hablar de estres, ansiedad, depresión... Y el último ha sido Fernando Tejero.

A la salida de un concierto de Miguel Poveda la prensa preguntó al actor sobre el accidente sufrido por Santiago Segura derivado de un fuerte episodio de estrés, y este se sinceró sobre lo que vivió hace años.

"Cuando se habla de estrés, depresión o cosas así fastidiosas, la verdad es que yo he pasado por eso, así que algo sé", explicaba Tejero, añadiendo que "no se lo deseo ni a mi peor enemigo".

No es la primera vez que el actor habla de ese delicado momento personal en público, ya lo había hecho en su paso por el programa de Jesús Calleja, en el que contaba que había tenido una depresión: "Hace casi un año murió mi perro, tuve una ruptura sentimental y murió un familiar; todo me hizo tocar fondo. Lo pasé mal, estuve en el psicólogo y en el psiquiatra, y he tomado antidepresivos".

En la actualidad se encuentra recuperado, y considera que ha superado la enfermedad pero entiende como importante emitir un mensaje sobre la importancia de reforzar la salud mental en la sanidad pública "hay que tener en cuenta el tema de salud mental porque es más importante de lo que parece. Hacen falta psicólogos en la salud pública, porque son muy necesarios", concluye.