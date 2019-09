Gonzo: "Hay periodistas vendidos que deben su buena vida a los favores políticos"

A Fernando González González (Vigo, 29 de julio de 1976), más conocido como Gonzo, el gusto por contar historias le viene de la "tradición oral de la aldea". Por eso, el vigués tomó sus primeras anotaciones sobre periodismo de "los mayores" y no de clásicos como Tom Wolfe o Truman Capote.

El saber escuchar le valió para escalar rápido en la profesión y erigir una envidiable y extensa carrera, tanto en radio como en televisión. En 2005, se dio a conocer en un programa casi generacional, Caiga quien caiga. La fama de mosca cojonera en el proyecto de Telecinco le llevó a dirigir, poco tiempo después, su propio espacio: El método Gonzo. Desde entonces, González no ha querido tomarse un respiro y tras nueve años colaborando en El Intermedio, retratando la cara más cruda de la actualidad, se ha puesto a los mandos de Salvados.

No cabe duda de que Gonzo y el periodismo se conocen bien y ahora, el comunicador gallego se ha tomado a bien revelar los secretos de una de las profesiones más vocacionales, y bonitas, de nuestro tiempo.



¿De dónde le viene el afán por contar historias?

Hay una parte innata que ya practicaba de pequeño y otra parte adquirida en la tradición oral de la aldea. Allí siempre he disfrutado de las historias que contaban los mayores, tanto por el fondo como por la forma.

En Compostela cumplió el sueño de convertirse en periodista pero pronto emigró a Madrid para embarcarse en proyectos de renombre. Aún así, su biografía de Twitter reza "Lonxe da casa". ¿Qué pesa más, la morriña o el éxito?



Las dos cosas son demasiados abstractas como para pesar. Lo cierto es que la carrera profesional que he desarrollado en Madrid no la podría haber tenido en Galicia. Madrid es cada vez más mi casa porque mi familia la he formado en la capital y después de 15 años tengo amigos tan queridos como los que tengo en Vigo, Santiago o Riotorto.

En Las voces bajas, Manuel Rivas comenta que su madre le decía: "Hijo, ¡busca un trabajo donde no te mojes!". Está claro que como él, usted quiso empaparse y ser la mosca detrás de la oreja de la clase política. ¿Por qué a los dirigentes le molestan tanto sus preguntas?

Mi padre me decía lo mismo. Venían de donde venían. Yo creo que a la molestia se le suma la sorpresa y por eso parece que les molesta tanto. El problema es que yo debería ser uno más y no “el que le toca los cojones a los políticos”. Por cierto, hay más pero no salen en la televisión y por eso parece que no hay. Lo que hace Alsina en sus entrevistas es de un nivel superior pero sólo llega al gran público cuando se viraliza en las redes.

¿El ajetreo en las redacciones ha hecho que los periodistas olviden que trabajan para mantener informada a la ciudadanía y no contento al político de turno?

Me parece injusta esa acusación. Claro que hay periodistas vendidos que deben su buena vida a los favores políticos, pero son una minoría que hace mucho ruido. El problema que afecta a los periodistas es el de la inseguridad laboral: bajos sueldos, contratos de mierda, pocos recursos... Eso hace que el periodista se olvide de los demás porque bastante tiene con lo suyo.

Teniendo en cuenta esta apreciación, ¿qué cualidades debe tener un buen periodista?

Como decía Kapuscinski, lo fundamental es que sea buena persona. A partir de ahí hay mil formas de ejercer la profesión y cada una requiere de diferentes cualidades. No es lo mismo cubrir el Congreso que dedicarse al periodismo científico.

Parece que vivimos tiempos frenéticos y que el periodista se ha contagiado. ¿Importa más el clickbait que la información ofrecida en la noticia?

Hay medios en los que sí y medios en los que también. Es la base de la existencia de medios como el Huffington España y un buen aporte económico para otros que priman la información. Tanta culpa tiene el medio como el lector que lee veinte titulares pero solo clica en el divorcio, descuido, zasca, las diez cosas que no debes perderte...

En uno de sus microvlogs de Twitter asegura que "cuanto mejor va un país, más necesario es el periodismo"...

La experiencia de haber vivido un buen momento de España mientras hacía una sección como Proteste Ya. La mayoría de temas que tratábamos, y que parecían residuales, acabaron siendo los causantes de la crisis que sufrimos desde 2008.

Muy personal...



¿Un referente?

Los tenía de niño o de joven. Ahora tengo la suerte de tener compañeros o jefes que son mi referencia.



¿Un personaje al que le gustaría entrevistar?

Al que protagonice la actualidad si es para los programas que me pagan. He entrevistado a personajes que admiro pero el material me lo he quedo yo porque no hubo más justificación para la entrevista que mi admiración por su trabajo.



¿ Con quién se iría de cañas?

Con mis amigos. Para conocer a alguien que me apetezca prefiero sentarme a comer.



¿Un lugar?

Uf... ¡Hay tantos!



¿Una comida?

Cualquiera que prepare Javier Olleros, el mejor cocinero y una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Estará buenísima y hecha con mucho amor.



¿Un miedo?

Voy consiguiendo eliminarlos.



¿Un sueño?

No tener ningún miedo.