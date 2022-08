Feijóo y Rueda se dejan querer por C. Tangana

C. Tangana conquistó Vigo con un concierto celebrado en el marco de la programación del Xacobeo. La actuación de El Madrileño se llenó de caras conocidas del mundo de la política y otras personalidades que se pasearon por el Muelle de Transatlánticos como cualquier otro seguidor. El asombro no tardó en llegar a los más de 6.000 fans que se congregaron por y para el espectáculo, sobre todo cuando se toparon con personalidades como Marta Ortega, la presidenta del gigante Inditex, entre otros famosos. Eso sí, como no, todos ellos en zona VIP.

Al ser una de las grandes apuestas del Xacobeo, tampoco faltó a la cita Alberto Núñez Feijóo, el actual líder de la oposición nacional, quien acudió acompañado de su pareja, la coruñesa Eva Cárdenas. Asistió además Alfonso Rueda, presidente de la Xunta; Marta Fernández Tapias, la delegada la Xunta en Vigo; e incluso Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía.

Sin lugar a duda, disfrutaron del tour "sin cantar ni afinar" del cantante como los que más, valorando asimismo la capacidad del músico para combinar estilos tradicionales como el flamenco con otros más recientes como el trap. Hace unos años, costaba imaginarse al por aquel entonces presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo asistir a un concierto de estas características. De la Festa do Albariño a un concierto de música urbana. No cabe duda de la diversidad de la agenda del actual presidente del PP que se encuentra de vacaciones con su familia en Moaña antes de arrancar el curso político este sábado.

Pero, con toda seguridad, la gran sorpresa de la noche la dio Marta Ortega, una de las mujeres más influyentes del sector empresarial de este país, que seguirá el camino de su padre, Amancio Ortega, al frente de una de las compañías más exitosas de todo el mundo, Inditex. Es bien conocida la colaboración entre C. Tangana con Bershka, que forma parte del grupo que ella misma dirige, por lo que la empresaria no podía perderse el show de una de sus grandes apuestas para seguir impulsando la moda entre los más jóvenes.

C. Tangana brilló en el concierto y brindó por el equipo de sus amores, el Celta, y recordó sus raíces viguesas: «Yo tengo sangre viguesa, mi viejo es de aquí. Supongo que sabéis que tu viejo es el que decide cuál es tu equipo de fútbol. Así que vamos a hacer un brindis porque son 99 años ya, hermano.... ¡Hala Celta!".