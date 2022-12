Fayna publica audios amenazantes del Yoyas: "Si la cogía del cuello es por asquerosa"

Fayna Bethencourt, expareja de Carlos Navarro, El Yoyas, ha hecho públicos una serie de audios muy duros en los que se pone de manifiesto la pesadilla que tuvo que vivir con el barcelonés, condenado a casi seis años de prisión por maltrato y amenazas a Bethencourt, a su actual pareja y a su hija.

La grancanaria ha decido mostrar estos documentos, que formaron parte del juicio que acabaría condenando a Navarro, como respuesta a la entrevista concedía a El Mundo desde el bosque en el que está escondido, ya que se encuentra en busca y captura por no presentarse en prisión para su ingreso. El Yoyas, con una camiseta en contra de la ley de Violencia Machista, señalaba en la citada entrevista que quería que se escuchara su voz porque él, sostenía, había sido condenado "sin una sola prueba, ni un parte médico ni una denuncia previa". "Es una ley injusta e inconstitucional que, entre otras cosas, a los hombres nos mata civilmente como padres", añadía el polémico concursante de Gran Hermano, que ya en la casa de Guadalix había mostrado su carácter violento.

Fayna, por su parte, ha publicado los audios señalando que si Navarro quería que se escuchase su voz, lo ha conseguido. "Esta que resuena aquí, no es la voz que sale del bosque. Esta es la voz que resonó durante años en mi propia casa", explica en su publicación. Uno de los mensajes más duros está dirigido a Diego, el padre de Fayna, y en él el propio Yoyas reconoce haber agredido a Fayna. "Eres un mierda y un cobarde, y si en algún momento he cogido a tu hija del cuello es porque se lo merecía la asquerosa, y pocas veces la he cogido... Porque es mala y mentirosa, como tú, que sois calaña", dice.

Este mismo jueves, en el programa de Antena 3 de Sonsoles Ónega, Fayna señalaba que aunque está inquieta por la fuga de Navarro, "por fortuna" su maltratador está en la Península y ella en Canarias, lo que le da cierta tranquilidad porque "hay un aeropuerto de por medio". Bethencourt, que espera que la Justicia capture pronto al condenado, lamenta que este tipo de casos pueden desincentivar las denuncias de mujeres en una situación similar, que ven como un maltratador puede eludir su ingreso en prisión.