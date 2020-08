Fani y Christofer cancelan su boda a cinco días del "sí, quiero"

No se hablaba de otra cosa, la boda entre Fani y Christofer ha ocupado horas y horas de televisión. Tanto es así, que la propia protagonista de este famosos cuento de hadas tuvo que soportar como una tarde en Sálvame, una amiga suya la traicionaba y pasaba las fotografías del vestido de novia que luciría en un día tan especial. Este domingo, la concursante de La Isla de las Tentaciones anunció en Viva la vida que la boda se ha cancelado.

Nos hemos quedado completamente congelados al escuchar de boca de Fani esta noticia y es que después de su participación en el reality de La casa fuerte, hemos visto miles de historias de los dos en las que podíamos ver el amor que hay entre ambos.

El 28 de agosto sonaba con más fuerza que nunca ya que los dos aseguran que se darían el "Sí, quiero" por todo lo alto. Ayer, Fani confesó que: "No va a haber boda" y es que aunque no ha contado más detalles del por qué han decidido aplazarla, la exconcursante de Supervivientes aseguró: "No estar muy bien" tras tomar la decisión.

El hecho de que Fani llegase al progama sin su novio Christofer hacía saltar todas las alarmas. En su encuentro con Toñi Moreno confesó estar "triste y preocupada".

Llegaba a Viva la vida dispuesta a dar una noticia bomba que pilló a todos los colaboradores por sorpresa y que dejó a la presentadora con la boca abierta.

"Al final no me caso", fue la contundente revelación de la exparticipante de La isla de las tentaciones.

Su boda estaba prevista para el día 28 de agosto (en cinco días) pero algo ha ocurrido que lo ha cambiado todo. Por el momento se desconocen los motivos que han llevado a esta triste noticia.

Nadie hacía presagiar esta última hora, y menos a cinco días del "sí quiero" ya que la pareja nos tiene acostumbrados a regalarnos su amor a través de las redes sociales 24 horas al día.

Para zanjar la posible polémica, Christofer publicaba una foto junto a Fani en Instagram, en la que aparecen en un barco, sentados uno frente a otro. A la imagen le acompañaba el texto: "Te elegiría a ti una y mil veces, como mi mujer, la madre de mis hijos, mi amiga y sobre todo mi acompañante de vida. TE AMO".

Tras soltar la bomba, los colaboradores opinaron al respecto. Algunos aseguraban que se habían sorprendido y otros, en cambio, se lo veían venir. Por su parte, la modelo Alba Carrillo quiso tirar de humor y opinó que eso de no casarse está muy bien, haciendo alusión a su fallido matrimonio con Feliciano López.