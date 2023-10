Una fan le toca los genitales a Maluma tras un concierto

Maluma se encuentra inmerso en su gira mundial Don Juan World Tour, que está teniendo una excelente acogida de público allá donde va. Además de ofrecer conciertos muy vistosos, con elaboradas performances, buena parte del éxito del artista colombiano radica en su cercanía con el público, siendo habitual verle saludando en persona a los fans que acuden a disfrutar de sus actuaciones.

Sin embargo, en el marco de un show que el cantante ofreció en el Madison Square Garden de Nueva York, Maluma sufrió un momento incómodo al ser acosado sexualmente por una fan cuando el autor de Hawái se bajó del escenario para acercarse al público.

Maluma reacts to a fan inappropriately touching him at his concert. pic.twitter.com/8aqLJfS9mS