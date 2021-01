Fabiola, tras confirmar su ruptura con Bertín: "Nuestro amor era fraternal"

El cantante Bertín Osborne y la modelo Fabiola Martínez han decidido separarse tras dos décadas de relación, 14 años de matrimonio y dos hijos en común, Kike y Carlos, que nacieron en los años 2007 y 2008, respectivamente. Horas después de conocerse la noticia, que promete ser el bombazo de este año, la venezolana ha sido fotografiada en las inmediaciones de su domicilio.

Fabiola, con semblante serio, ha dedicado una sonrisa a todos los periodistas y ha pronunciado unas palabras sobre lo ocurrido. "Las cosas no pasan de un día para otro", ha comentado. "No ha podido ser, pero no significa que no haya amor, que no haya cariño, respeto, buena relación, buena comunicación. Hemos decidido que era lo mejor para los dos", ha añadido.

La venezolana también ha explicado cómo se encontraba. "Ya he pasado mi proceso, al final es una mezcla de muchas cosas, de miedo, de tristeza...", ha confesado.

NO HAY MARCHA ATRÁS. Aunque ha reconocido que el confinamiento fue "un regalo" para ellos porque "nos ha permitido convivir", no hay marcha atrás en su decisión. "Es dificil explicarlo, pero hay un momento en el que tú sientes que el cariño, el amor, es más fraternal, nos queremos, pero no es suficiente para mantener un matrimonio", ha contado.

"No estábamos bien al cien por cien y eso hacía que hubiera fluctuaciones emocionales, que hubiera crispación sin ningún por qué claro... ese desgaste te lleva a que no te apetezca muchas cosas, es decir, ¿para qué prolongar esto?", ha reconocido con gran sinceridad. Ha confirmado que la separación es de mutuo acuerdo y que se produce después de haberlo intentado todo. "Nos hemos hemos dado un tiempo varias veces y yo creo que en esta ocasión la diferencia es que los niños ya lo saben. Carlitos lo ha asumido bastante bien, incluso él nos ha dicho que sabía que iba a pasar porque nos veía discutir. Nunca han sido discusiones fuera de tono, pero la crispación la notaba todo el mundo que estaba a nuestro alrededor".

"Estabamos muy bien, y luego no nos podíamos ni ver, y eso es agotador, no nos lo merecemos porque somos buenas personas", ha asegurado. Aunque la idea de separarse llevaba un tiempo sobre la mesa, tomaron la decisión el pasado 7 de diciembre, coincidiendo con el cumpleaños del artista.

"La separación ha sido a raíz de su cumpleaños, pero llevábamos mucho tiempo dándole vueltas a esta situación", ha manifestado la venezolana, aclarando que el motivo de su ruptura no se debe a terceras personas. "No ha habido terceras personas por mi parte. Él dice que por su parte tampoco y yo lo creo. El detonante no ha sido eso", ha zanjado.

"Yo sé lo que he vivido con Bertín, sé lo que hemos construido y también tengo clarísimo por qué hemos llegado a este punto que no tiene nada que ver con cosas externas, ha sido un tema nuestro", ha finalizado.