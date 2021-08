El expiloto Jorge Lis, negacionista, en estado de extrema gravedad por covid-19

El coronavirus ha dejado al expiloto valenciano Jorge Lis en un estado de salud de "extrema gravedad" tras haber negado la existencia de la enfermedad y haber rechazado recibir la vacuna. Así lo ha decidido hacer público su hermana, Elena Lis, en una columna publicada en el diario Levante-EMV para concienciar de los peligros del negacionismo.

"Tengo miedo Elena, de que por haber sido un cafre ahora no podamos frenar esto. Esta semana ha sido de golpe una de mis mayores lecciones de vida. Pasar mucho tiempo en Twitter, etcétera me había radicalizado al extremo. Ojalá me hubiese vacunado", le escribió a través de Whatsapp el pasado 13 de julio.

Lis, negacionista declarado, se trasladó al hospital cuando una PCR confirmó que era positivo en coronavirus con la confianza de que saldría de allí en un par de semanas. Sin embargo, lo que no sospechaba es que pocos días después le tendrían que inducir el coma para salvarle la vida.

Este martes, según relata su hermana, se han cumplido 15 días desde que Jorge se encuentra en estado de "extrema gravedad" en la UCI del hospital La Fe de Valencia debido a la neumonía bilateral que padece. Para intentar paliarla, actualmente el expiloto está conectado a una máquina de oxigenación extracorpórea (ECMO) que proporciona soporte cardíaco y respiratorio a pacientes cuyos pulmones están gravemente dañados.

"Jorge no puede decírtelo ahora, pero te lo digo yo en su nombre: por favor, no lo dudes y vacúnate".

"Este virus es así de traicionero", ha escrito Elena, que también ha querido advertir de otro "virus invisible y muy peligroso: el de las teorías que niegan la existencia del covid o relativizan sus efectos". Así, ha explicado que la existencia de la enfermedad ha enfrentado en numerosas ocasiones a ambos hermanos, propiciando discusiones que se agravaron con la aparición de la vacuna. "Se negó a ponérsela. Incluso intentó que el resto de la familia, incluida mi madre de 84 años, tampoco lo hiciera".

Según la columnista, esta idea desapareció de la cabeza de Jorge cuando le comunicaron su ingreso en la UCI. "No me olvido de sus ojos asustados y suplicantes. Lo que habría dado en ese momento por haberse puesto esa vacuna que despreció", relata. Tras esto, afirma con resignación que solo les queda esperar.

Jorge Lis dedicó su juventud al motociclismo y llegó a ser subcampeón de España junior de 125 cc en 1996. En los últimos tiempos redirigió su carrera como manager y coach de pilotos, pero el coronavirus le ha dado un vuelco a su vida todavía sin fecha de recuperación. Su hermana Elena ha querido concluir su carta con un duro mensaje: "Jorge no puede decírtelo ahora, pero te lo digo yo en su nombre: por favor, no lo dudes y vacúnate".