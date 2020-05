La expareja de Gabriel Rufián adopta un perro y lo bautiza Rufi

La expareja de Gabriel Rufián y madre de su único hijo, Mireia Varela, ha sorprendido en las redes sociales al anunciar que un nuevo miembro ha llegado a la familia. "Después de los seis meses de rigor... ¡Ya es oficial! Rufi, Biel y mamá. Donde caben dos, caben tres", ha escrito mostrando una pata de la nueva mascota de la casa.

Obviamente y tal y como era de esperar, en las redes sociales no ha pasado inadvertido que el nombre del perro sea el del apellido del político de ERC, lo que ha generado algún comentario.

No es la primera vez que Varela salta de las redes sociales a la prensa del colorín. A principios de año lanzó una publicación en la que mostraba públicamente su dolor por la ruptura con Rufián. "Despedí 2018 llorando sabiendo que perdía al amor de mi vida. Le lloré todos los días, tardes y noches. Le supliqué mil perdones y desee cada hora su vuelta. Centenares de noches en vela. Sufrimiento inconmensurable. Aislamiento del mundo. Dolor a la gente que me rodeaba. Incomprensión del prójimo, terapias y medicación. Discusiones sin fin. Dolor, dolor y más dolor.

He despedido 2019 llorando sabiendo que ya no podré recuperarle. Lloro en este 2020 por perder al amor de mi vida, al que escogí como padre de mi hijo, a mi mejor amigo, a mi apoyo incondicional...", decía, para finalizar el texto con un anuncio: "Yo me rindo"