Una expareja de Bertín Osborne asegura que la "convenció" para abortar

Unos días después de que se conociese su próxima paternidad, Bertín Osborne sigue siendo protagonista en las revistas del corazón. Una de ellas, Lecturas, ha publicado el testimonio de una mujer con la que habría mantenido una relación el cantante y presentador, Chabeli Navarro, quien asegura que hace unos dos años se quedó embarazada y él la "convenció para que abortara". Los abogados de Osborne ya han avanzado que emprenderá medidas legales.

La sevillana, de 34 años, ofreció su entrevista poco después de conocerse públicamente el embarazo de la actual pareja de Bestín Osborne, Gabriela Guillén, de quien opina que "ha sido muy valiente". "Yo no lo fui", añade Navarro. "Me sentía juzgada y tuve miedo", asegura la mujer, que ha participado en los programas de televisión Mujeres, hombres y viceversa y Perdidos en la tribu.

Tras la publicación de la revista, la mujer ha compartido la portada a través de las redes sociales y asegura que no busca dañar a nadie. "Esto no lo hago con intención de hacer daño a nadie, si no para sanarme, para curar mis heridas. Para decirle al mundo esta es mi historia", señala.

Este mismo miércoles, los abogados de Bertín Osborne han hecho público un comunicado en el que aseguran que el cantante les ha encomendado "el inicio de las acciones legales oportunas para restablecer la verdad en relación con las afirmaciones falsas realizadas por doña María Isabel Navarro Márquez y publicadas por una revista de gran difusión".

Bertín Osborne. EP

"En las actuaciones judiciales correspondientes aportaremos las pruebas documentales que obran en nuestro poder y que acreditan las mentiras y falsas acusaciones por doña María Isabel Navarro Márquez, y solicitaremos la reparación de los graves perjuicios que estas acusaciones están causando a Norberto Ortiz Osborne", continúan. Concluyen apuntando que "lamenta profundamente que, al hilo de la noticia de un reciente embarazo, alguien quiera sacar provecho en su propio beneficio".