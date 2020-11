El exmánager de El Canto del Loco acusa a Patricia Conde de la separación del grupo

El exmánager de El Canto del Loco, Carlos Vázquez Moreno, ha acusado a Patricia Conde de la ruptura del conjunto musical tras 15 años de trayectoria. En palabras de Tibu, como es apodado, “hubo un cambio sustancial en el comportamiento de Dani a partir de comenzar su relación con ella. Es una opinión personal mía, pero fue un poco la Yoko Ono de El Canto del Loco. Todo es supuesto y presunto, pero hay un cambio de actitud radical de Dani y del resto de miembros del grupo cuando aparece Patricia, entonces te da qué pensar”.

En unas memorias que escribió, el representante del grupo y de otros artistas como Hombres G o Marta Sánchez quiso ofrecer su versión sobre la batalla judicial que mantuvieron a raíz de una acusación de apropiación indebida de los beneficios de la gira 2008-2009 del conjunto.

Tras su paso por la cárcel de Soto del Real, Tibu afirma que "he pagado los platos rotos, fui muy despistado y tremendamente dejado porque insisto que nunca me llegué a creer la realidad de todo esto. Nunca pensé que iba en serio hasta que me vi en el banquillo de la Audiencia Nacional. Si me encontrara con Dani Martín le tendería la mano y le diría que nos unen muchas más cosas de las que nos separan, que no ha pasado nada, que yo no quiero venganza y que el libro no va de eso".

Preguntado por su amistad con Mario Conde, asegura que “llegó a mi módulo y nos hicimos muy amigos. Se informó bien de mi causa, se lo leyó todo y me ayudó, me dijo que iba a presentar un recurso. Yo ya llevaba dentro año y medio. A los tres meses vino la resolución del recurso y era favorable. Siempre digo ‘gracias Mario’. Es un tipo con una generosidad que sobrepasa los límites. Lo hizo con mucha gente. Mario jamás le pidió dinero ni ningún favor a la gente de allí, echaba todas las manos que podía. Mantengo la amistad con él y una deuda inmensa de gratitud”.

Pese a la condena, Tibu no descarta su regreso al mundo de la música como representante de artistas y formaciones, lo tiene claro: “soy el consuegro de José Mercé, mi hijo y su hija son matrimonio, tenemos muy buena relación. Javier Álvarez es también un gran amigo, quizá sea él el que me lleve de vuelta al mundo de la música. En la primera crisis económica hubo muchas ratas que saltaron del barco al ver que yo ya no tenía glamour ni Moët Chandon en la nevera. Pero fue lo mejor”.