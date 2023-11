Roberto Carlos lanza una red social "libre de acoso"

Roberto Carlos, leyenda del Real Madrid y de la selección de Brasil, se ha asociado con su compatriota Gilberto Silva, ex del Arsenal, para lanzar una red social "libre de acoso", donde aficionados y jugadores pueden compartir contenido.

Carlos y Silva estuvieron este martes en la feria tecnológica Websummit de Lisboa para presentar su propia red social, Striver, una plataforma que utiliza Inteligencia Artificial para moderar sus contenidos y evitar abusos y mensajes de odio, y que pretende mostrar a la gente "el camino correcto" dentro y fuera de los estadios.



El objetivo "no es callar a la gente, sino mostrarles el camino correcto", dijo el exlateral madridista y uno de los accionistas del proyecto.

"Queremos que la gente vaya al estadio a disfrutar, no que salga de casa con odio (...). Estamos en un mundo extraño, es hora de cambiar y mejorar, es una n", añadió Roberto Carlos.

