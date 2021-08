Una exconcursante de 'Gran Hermano' pide ayuda desesperadamente:...

"No sé nada de los niños desde hace 15 días". Con estas palabras Sandra Crespo, exconcursante de Gran Hermano, ha denunciado la situación en la que se encuentra.

Según denuncia, el padre de sus hijos y exmarido se los habría llevado el 1 de agosto y no los habría devuelto todavía. Atendiendo a sus declaraciones, esta es una situación que se ha repetido en el tiempo, pues ya se han interpuesto 20 denuncias por sucesos similares.

"Llevo en lucha por los juzgados desde que me separé. Me separé porque vivía un infierno y ahora esto es un segundo infierno. Es un maltrato psicológico y vicario. Me ha hecho de todo, es lo peor", ha denunciado.

"Se tenían que haber pedido medidas cautelares de urgencia en muchas ocasiones. Nadie entiende cómo ese señor todavía tiene derecho a llevarse a mis hijos con él", ha criticado.