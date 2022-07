Lugo é, para Alberto Comesaña, coma a súa segunda casa. Tamén o é Amistades Peligrosas, o icónico dúo que forma con Cristina del Valle e que resucitou despois de 15 anos con máis gañas ca nunca. Despois das liortas chegou a paz para estes artistas, e tamén a música, aínda que recoñece que o panorama actual do sector xa non é nin de lonxe como cando o deixou. Toca agora adaptarse aos novos tempos pero mantendo sempre a esencia dun grupo que xa forma parte da nosa historia.

Como está sendo a volta do Amistades Peligrosas orixinal despois de 15 anos?

Comezou sendo unha proposta, bastante decente e postpandémica, que me fixo Cristina para celebrar o 30 aniversario de Amistades Peligrosas. Xa levabamos 15 anos sen actuar xuntos e esta pandemia axudou a mover todas as fichas do taboleiro para poder superar aqueles rancores de antes.

Había moito diso na súa relación?

Moitos rancores, moita ‘zancadilla’… Tivemos que facer un exercicio de esquecer o pasado e mirar unicamente ao presente.

Non foron os únicos que se deron unha segunda oportunidade. Aí están Abba, Ella Baila Sola...

Algo está cambiando, pero ao final iso é algo totalmente normal na historia da música. Está trufada de separacións e reencontros. De feito, hai máis casos de reencontros que de grupos que non se volveran a reunir, pero cada un é un mundo. Iso sí, creo que os dúos son máis complicados de xestionar que un trío, por exemplo. É unha loita de egos, ao 50%.

Outra causa da súa separación?

Entre outros moitos motivos, si. Cristina buscaba unha unión de música e activismo, pero para min é algo máis lúdico,

de diversión. Cada un buscaba o seu propio camiño.

Así que para cumprir ese desexo de volver, houbo que limar asperezas.

Houbo que facer un exercicio de empatía e de facer puntos de encontro a base de falar as cousas.

A historia de Pfeiffer e Malkovich no filme ‘Amistades peligrosas’ tivo algo que ver co nome do seu dúo?

Ten moito que ver! (Ri). É unha película que a primeira vez que a fomos ver ao cine Cristina e eu nos demos conta de que tiña moito que ver coa nosa relación. Eu era como o vizconde de Valmont de Malkovich e Cristina era moito como Michelle Pfeiffer. Logo, buscando nomes démonos conta de que este nos quedaba perfecto e acabamos asumindo esa estética do século XVIII, introducimos esa música barroca… O nome do filme víñanos como anel ao dedo.

En canto ás letras, eran ben duras. Houbo que cambiar a forma de compoñer?

Eu son un compositor crudo, realista, non son nada romántico nin utilizo metáforas. E así me manteño, tamén en ‘Alto el fuego’.

Atoparon moi cambiado o panorama musical?

Eu estou como se fora un astronauta ao que soltan en Marte e non é quen de recoñecer nada. Antes había moita variedade, non o totalitarismo actual de só reggaeton e trap. De feito, creo que hai un ‘break’ a partir do ano 97 e 98, cando empeza a proliferar a mentalidade de non mercar discos e comeza a degradación das compañías discográficas. As emisoras deixaron de fabricar éxitos e agora o proceso é o inverso.

Agora hai que ter o nome antes que o éxito?

Pois si. Antes ías coa túa maqueta a unha discográfica, gustáballes e comezaba a distribuírse, pero hoxe tes que ter xa un nome, uns tantos seguidores nas redes sociais, para que as compañías se fixen en ti.

Mudaron os seus obxectivos?

Eu só pido gozar dos momentos e saborear este, agora que podemos volver ao escenario.

Nun momento complicado...

Moi complicado, foi moi difícil de xestionar. Sentiamos como unha barreira imperceptible que che impedía sentir a enerxía de antes. Coas máscaras, non sabías o que estaban sentindo o público, pero hai que intentar non perder os ánimos. Pero ser era como cando un xogador sae ao campo e non ten público que o anime.

Pero os fans de sempre continúan. Como os atoparon?

Vinte anos máis vellos, coma nós, pero tamén moi ilusionados. Para moitos foi a noticia do ano que volveramos estar xuntos de novo. A xente amosounos todo o seu agarimo.

Os novos espectáculos serán para nostálxicos.

Desde logo que para os que só busquen reggaeton e trap non é. Vai ser para a xente que coñeza ben a música dos 80 e dos 90. Incluso para os fillos desas persoas. Ás veces sorprendémonos por ver a rapaces de 15 ou 20 anos entre o público. Amistades Peligrosas ofrece un concentrado dos seus grandes éxitos.

Tamén reviven os hits da idade dourada do pop español.

Por suposto. No novo espectáculo interpretaremos os éxitos de Miguel Bosé, de Loquillo, Mónica Naranjo, Rosendo, Tequila… Será un repaso bastante exhaustivo dos 80 e dos 90 e aínda nos quedaron moitos fóra.

E cando vén a Lugo, hai oco para eses plans que son imprescindibles?

Claro que si, hai amigos que permanecen no tempo porque a miña muller e eu deixamos moitas amizades aí. E como "para comer Lugo", sempre tratamos de buscar algún bo restaurante. Tampouco deixo de visitar a muralla e dar un paseo, aínda que sexan 500 ou 600 metros. Tamén pola Praza do Campo, a de España…

Son lugares nos que adoitaba estar cando residía aquí?

Para min a Praza do Campo é o corazón de Lugo, alí sempre teño que facer unha foto para o recordo e tomar un viño é obrigado.