La creadora de contenido Esty Quesada, más conocida por su nombre en redes: soyunapringada, se sinceró en una entrevista al periódico El Mundo y habló de los duros episodios que sufrió de pequeña por parte de su familia.

Al ser preguntada por su vida antes de las redes, Esty contó que "era una vida horrible llena de desgracias" y que no recordaba un día "en el que no tuviese una profunda depresión", algo que arrastra aun a día de hoy, "pero mucho menos". "Tendría que estar muerta desde hace años, pero no lo estoy", afirmó Quesada tras contar que su padre murió cuando era una niña y que su madre prácticamente la abandonó.

La joven también habló de un episodio especialmente traumático de su infancia: los abusos sexuales por parte de su abuela que vivió durante "más de 10 años". "Cuando te hacen eso de niña no se lo puedes contar a tu familia porque piensas que no te van a creer y que te vas a quedar sin apoyo. Por supervivencia tu propio cerebro te lo oculta", afirma.

Y es que durante muchos años, estos fueron recuerdos que tuvo "bloqueados", hasta que un día salieron a la luz en terapia a raíz de uno extraños sueños que estaba teniendo. "Me venían flashbacks de cosas y yo pensaba: "Pero, ¿esto qué es? Me estoy volviendo loca. Tengo esquizofrenia". Y era que los recuerdos bloqueados durante 23 años habían salido a la luz. Y es muy duro porque tienes que volver a bajar a los infiernos, pero la verdad te hará libre", afirma.