Estrellas y fans de 'Friends' lloran la muerte del actor Matthew Perry

La muerte de Matthew Perry, el inolvidable Chandler Bing de la serie Friends, sigue generando innumerables muestras de cariño de estrellas de cine y televisión. "Probablemente el mejor personaje cómico de todos los tiempos". Así definía la noche del sábado la cantante Adele a Chandler Bing cuando interrumpió su concierto en Las Vegas para hablar de Perry, alguien "increíblemente valiente" por compartir con el público sus problemas de adicción a las drogas y el alcohol.

El programa de humor Saturday Night Live cerró su emisión con una imagen de Perry, quien como buena parte de las estrellas de Hollywood también fue hace años invitado de este programa.

En su cuenta de X (antes Twitter), la conocida actriz de culebrones Morgan Fairchild, quien hizo de madre de Chandler, recordaba con tristeza a su "hijo", a quien conocía además desde niño por haber trabajado con su padre, John Bennett Perry, en series como Flamingo Road o Falcon Crest.

También Maggie Wheeler, la actriz que dio vida a Janice, la novia de Chandler en varios capítulos, le ha recordado. "La alegría que trajiste a tantos en tu corta vida permanecerá. Me siendo muy bendecida por todos los momentos creativos que compartimos", dijo en Instagram.

No solo estrellas de la industria del entretenimiento han recordado al actor. También lo hizo el sábado el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ya que ambos fueron compañeros de colegio en la infancia.

"Nunca olvidaré nuestros juegos en el colegio, y sé que gente en todo el mundo nunca olvidará la alegría que él les trajo. Gracias por las risas, Matthew", dijo Trudeau.

Las redes sociales están plagadas de recuerdos, fotografías y escenas de Matthew Perry en esta serie que ya forma parte de la historia de la televisión y que casi treinta años después de la emisión de su primer capítulo sigue emitiéndose en cadenas y plataformas de todo el mundo.

La familia, con el "corazón roto" tras la muerte del actor

"Tenemos el corazón roto por la trágica pérdida de nuestro querido hijo y hermano. Matthew trajo mucha alegría al mundo, como actor y como amigo", reza el texto difundido por los familiares tras la pérdida del actor.

"Todos significabais mucho para él y agradecemos las tremendas muestras de amor", concluye al respecto el breve comunicado de los familiares del intérprete.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles encontró el cuerpo de Perry en el interior de un jacuzzi en su casa del próspero barrio de Pacific Palisades, limítrofe con la ciudad de Malibú, tras recibir una llamada de emergencia el sábado a las 16:07 hora local (23:07 GMT).

Los padres del actor, Suzanne Perry y John Bennett Perry, aparecieron acompañados por el padrastro, Keith Morrison, pocas horas después en el lugar del deceso para tratar de obtener más detalles de un suceso cuya investigación aún está en curso.

Aunque el actor había hablado abiertamente de sus adicciones, según fuentes policiales citadas por el diario Los Angeles Times, no se hallaron drogas ilícitas en el lugar del deceso.

El capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles, Scot Williams, encargado de la división de homicidios, comentó al citado medio que "es posible que la causa de la muerte no se conozca hasta dentro de algún tiempo", pero que, por el momento, no hay sospechas de suicidio o asesinato.

Desde Warner Bros Television, estudio responsable de la producción de "Friends" (1994-2004), dijeron estar "devastados" el sábado tras enterarse de la muerte de Perry. "Nuestro corazón está con su familia, sus seres queridos y todos sus fans", aseveró Warner Bros. Television en X (Twitter).

Sus antiguos compañeros en Friends -Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc- aún no se han manifestado públicamente sobre la muerte de Perry, con quien se reunieron en 2021 para el documental conmemorativo Friends: The Reunion, emitido en la plataforma HBO.

Los creadores de la serie dicen que supieron de inmediato que Perry encarnaría a Chandler

Los creadores de Friends indicaron este domingo que supieron inmediatamente que Matthew Perry encarnaría a Chandler Bing, uno de los seis protagonistas, y que se sienten "afortunados" de haber tenido al actor en sus vidas.

"Es un cliché decir que un actor hace suyo un papel, pero en el caso de Matthew, no hay palabras más ciertas. Desde el día que lo escuchamos por primera vez interpretar a Chandler Bing, no hubo nadie más para nosotros", dijeron los cofundadores de la comedia Marta Kauffman y David Crane y el productor ejecutivo Kevin Bright en una declaración conjunta a la revista People.

¿Siempre apreciaremos la alegría, la luz y la gran inteligencia que aportó a cada momento, no sólo a su trabajo, sino también a la vida. Siempre fue la persona más divertida de la sala. Más que eso, era el más dulce, con un corazón generoso y desinteresado", añadieron en su comunicado.

Perry fue el encargado de decir la última palabra -y broma- de la serie: "¿Dónde?", sarcástica pregunta que hizo en respuesta a la proposición de que los seis amigos vayan a tomar un café.

No obstante, a la vez que hacía reír a la audiencia, Perry se enfrentó a su adicción a diversas drogas y al alcohol, como relató en 2022 en su libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing.

En su obra, además, escribió que fue ingresado 16 veces en centros de rehabilitación, que solo actuó sobrio en la novena temporada y que fue su colega Aniston la primera que se preocupó por su salud, ya que pese a que no le había comentado nada a nadie, ella se dio cuenta de su problema.

Fans dejan flores a los pies de la fachada de Friends

A los pies de la fachada del edificio neoyorquino donde vivían los protagonistas de la serie hay flores y cartas en memoria del actor. "Gracias por las risas interminables" y "Gracias por ser nuestro amigo" se puede leer entre los mensajes que sus admiradores han ido dejando.

Durante una década (1994 -2004) Perry, que falleció a los 54 años, interpretó a un personaje lleno de sarcasmo que siempre tenía un chiste en la manga para hacer reír a sus amigos: Ross, Joey, Mónica, Rachel y Phoebe.

"Chandler era mi favorito de los chicos", dice a EFE Rocío Leguizamon, una turista argentina de 27 años que lleva toda su vida viendo esta serie en bucle y vino a este lugar del West Village porque "ama Friends".

Leguizamon no duda en elegir su diálogo favorito de Perry en Friends: "Hay una escena en la que él está con Jennifer Aniston (Rachel) y ella le dice que es un estúpido y Chandler responde: 'Estoy seguro de que lo soy, pero por qué'. Y siento que eso me representa".

En un momento u otro de las diez temporadas, todos los miembros del grupo de amigos -interpretados por: David Schwimmer, LeBlanc, Courteney Cox, Aniston, y Lisa Kudrow- vivieron en este edificio.

Además, Nueva York siempre estuvo muy presente en la serie: Phoebe (Kudrow) tenía un taxi amarillo, Mónica (Cox) trabajó en un famoso restaurante de la Gran Manzana y Ross (Schwimmer) era paleontólogo en el Museo de Historia Natural de Nueva York.

No obstante, los más de 200 episodios de la serie se grabaron en un estudio de Los Ángeles. Hasta la fuente que sale en la introducción de la serie -que muchos fans creen que está en Central Park- se hizo específicamente para la serie en un plató de California.