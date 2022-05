Almudena Cid: "Estoy más calmada, disfrutando del momento"

"Estoy más calmada, disfrutando del momento". Así se muestra Almudena Cid meses después de su ruptura con Christian Gálvez.

En una entrevista con la revista Pronto, la exgimnasta olímpica asegura que el deporte y la interpretación le han ayudado mucho en estos momentos. "Algo que he aprendido en los últimos tiempos es a disfrutar del presente, de lo que hago, de la compañía y de las oportunidades. Antes, llegué a plantearme qué iba a ser de mí, pero ya no. Lo que importa es que yo soy, aquí y ahora", afirma la actriz.

Cid, que ejerció de embajadora de la campaña Inspira de Mary Kay, explicó que este momento se siente "más yo que nunca. He entrado en rinconcitos míos donde no había estado y me estoy sorprendiendo", apuntó.



Sobre volver a enamorarse, Almudena Cid lo tiene claro. "Estoy en el punto de sostener la soledad. Es importante experimentarla y transitarla".".