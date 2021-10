Estela, limpiadora española en Edimburgo, denuncia en redes el clasismo que sufre

Un claro mensaje contra el clasismo. Esto es lo que ha querido trasmitir a través de sus redes sociales Estela, una española que trabaja como limpiadora en una universidad privada de Edimburgo, lugar en el que, según ha manifestado, está harta de recibir faltas de respeto y un trato humillante por parte de alumnos y profesores.

Para manifestar su descontento y denunciar la situación, ha escrito un hilo en su cuenta de Twitter en el que empieza afirmando que por pagar un servicio "no significa que podáis tratar como la mierda a la persona que os brinda ese servicio". También ha añadido que no por pagar la universidad uno puede hacer lo que le dé la gana y, en todo caso, nada justifica no respetar "a quien limpia y cuida ese entorno para ti".

Qué paguéis por un servicio no significa que podáis tratar como la mierda a la persona que os brinda ese servicio. Podréis suponer por qué lo digo: trabajo en el servicio de limpieza de una universidad con gente que paga por un máster lo que yo no podría pagar en mi vida. — (E)stela, -ae 𓃣 (@maatkarestela) October 2, 2021

Tras sus declaraciones, ha recibido múltiples mensajes de apoyo y de gente contando historias similares, algo que la joven ha agradecido.

Estela, que es graduada en Historia del Arte por la UAM, tiene un máster en Mediterráneo Antiguo y está ampliando sus estudios de Próximo Oriente y Antiguo Egipto en la UOC, ha añadido que ella también ha sido alumna en varios centros y que en ninguna de esas ocasiones ha humillado a nadie por su labor. "La educación es la base de todo", concluye.