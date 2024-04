¿Están juntos Dani Alves y Joana Sanz?

Desde que Dani Alves ingresó en prisión, se instaló, más allá de los muros de Brians 2, la duda acerca del pensamiento que guardaba su esposa, Joana Sanz, sobre los hechos acontecidos en la discoteca Sutton la noche del 30 de diciembre de 2022. Esta niebla en torno a la modelo canaria se incrementó con el paso de los meses al sucederse un carrusel de virajes y aparentes cambios de parecer a través de las redes sociales. Del divorcio al amor eterno y viceversa.

Sin embargo, estas dudas parecen haberse disuelto al publicar vía Instagram la primera imagen junto a su todavía marido tras su salida de prisión y en la que ambos se agarran de la mano con cariño. En la piel, los tatuajes con los que escribieron en tinta el resumen del sentimiento que les une: "1+1=1". El brasileño lleva, además, un corazón junto a esta emotiva reflexión matemática.

Manos de Dani Alves y Joana Sanz. INSTAGRAM

Este apretón es el último giro de una cadena difícil de dibujar. Durante los catorce meses que permaneció el futbolista en la cárcel, Sanz residía en la casa familiar que ambos tienen en Barcelona. Sin embargo, tras poner Alves un pie en la calle, amén de su condición de libertad provisional, la modelo decidió dejar la vivienda.

Esta foto viene a desmentir la información que, horas antes, había dado el periodista y amigo de la canaria Marc Leiradó a Europa Press; a colación del abandono de la casa familiar, el catalán incidió, sin querer dar muchos detalles, que la crisis que atravesaba la pareja era más que patente.

"No sé lo que va a hacer mañana ni en las próximas horas, pero hasta el día de hoy Joana no está en esa casa. No voy a dar detalles de la relación que tienen porque eso es una cosa que le toca responder a ella, aunque si no está en la casa yo creo que los hechos hablan por sí solos", afirmó el periodista.

¿Quién pagó la fianza?

Tan solo 24 horas antes de la publicación de la romántica instantánea, la periodista Marisa Martín-Blázquez desvelaba en el programa Fiesta quién habría depositado el millón de euros de fianza necesarios para que el exjugador del Barcelona consiguiese la libertad.

Según la colaboradora, la responsable del controvertido pago no habría sido una persona individual, sino una revista brasileña de renombre, reconocida tanto a nivel nacional como internacional por sus destacados reportajes sobre figuras importantes.

"La publicación lo habría hecho a cambio de un reportaje exclusivo sobre la vida de Alves en formato documental que se estaría haciendo ya", desveló en exclusiva Martín-Blázquez en Fiesta.

Sorprendentemente, Alves habría solicitado la participación de su todavía mujer, Joana Sanz, en este reportaje, añadiendo un matiz todavía más intrigante a la situación, según pudo saber la periodista.