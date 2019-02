La tertuliana Paloma Zorrilla deja Vox tras 15 días de militancia: "Es un timo"

La tertuliana televisiva Paloma Zorrilla se ha dado de baja de Vox tras 15 días de militancia. La también abogada denunció públicamente que el partido la había expedientado a ella y a su marido porque este, que es ginecólogo, practica abortos en clínicas privadas.

En declaraciones a Radio Euskadi, Zorrilla ha señalado que Vox no sólo incoó un expediente a su marido, sino que también le abrió otro a ella, pese a que es "pública" su postura "absolutamente en contra de la Ley del Aborto".

"Es una vergüenza. Me parece de dictadura tercermundista, más propio de una secta. Están resucitando la Inquisición. Vox es un timo, una estafa. No creen que una mujer pueda tener ideas propias", afirmó en declaraciones a eldiarionorte.es.

La letrada, también colaboradora de varias televisiones, ha explicado que habló con la comisión gestora de Vox para transmitirles su malestar porque "las actuaciones, la profesión y la opinión" de su marido, son "cuestión solo de él". "Me molesta profundamente que digan que, como tenemos un matrimonio, no entienden que yo opine de forma distinta. Yo tengo todo el derecho del mundo a pensar y opinar de forma diferente a mi marido. Me parece increíble y repugnante que hoy alguien piense esto", ha señalado, para apuntar que este episodio le ha llevado a darse de baja en el partido de Abascal.

LA VERSIÓN DE VOX. Desde la formación de extrema derecha han defendido este viernes que Zorrilla y su marido, Miguel Gurrea, no han sido expedientados por parte del partido y ha subrayado que ambos militantes de base se dieron de baja voluntariamente en la formación.

Finalmente, Vox ha trasladado su rechazo a "cualquier tipo de promoción personal que pretenda hacer cualquier persona durante o tras su pertenencia a este partido político" y ha denunciado que "la proliferación de estas informaciones han sido empleadas por estas personas como forma de publicitarse en medios de comunicación y redes sociales".