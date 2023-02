Especial Día dos Namorados na vindeira entrega de 'Casamos!', producido por El Progreso

Con motivo do día dos namorados, o 14 de febreiro Casamos! ten preparado un programa especial producido por El Progreso para elexir a mellor voda do ano.

Un xurado formado por Toñito de Poi, Leti da Taberna e Virtudes A repunanta será o encargado de escoller entre 9 categorías a mellor voda do ano.

O xurado visionará anacos dos Casamos, a historia de amor de… xa emitidos na Televisión de Galicia e sobre iso dará a súa opinión sobre que parella debe ser a gañadora en cada categoría.

Ao final do programa os membros do xurado teñen a tarefa de escoller entre as vodas que participaron no programa a mellor voda do ano. Para iso valorarán a orixinalidade da cerimonia ou do convite, os preparativos máis orixinais ou os convidados máis animados.