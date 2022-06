El español que se convirtió en meme: "Piensas que el mundo se ha vuelto loco"

José María García es un vecino de Molins de Rei (Barcelona) que, por hacer un favor a su cuñado, ha visto como su imagen se ha convertido en un meme después que una página satírica de Estados Unidos utilizara su foto para ilustrar un artículo titulado La peor persona que conoces.

Todo comenzó en 2014, cuando su cuñado le pidió que posara para él con el fin de poder preparar una sesión de fotos con una escritora en el Turó Park de Barcelona.

Pero el cuñado quedó encantado con el modelo y le pidió permiso para subir su imagen al catálogo de Getty -una agencia de fotografía estadounidense-, donde, años después, en 2018, un redactor de la página satírica Clickhole la encontró y decidió utilizarla para ilustrar su artículo, y a partir de ahí la imagen comenzó a hacerse viral.

Fue durante el confinamiento, cuando el cuñado alertó a José María García de que su imagen estaba asociada a la frase The worst person you know y tenía millones de búsquedas que se multiplicaban por las redes sociales.

Este vecino de Molins de Rei reconoce, en declaraciones a Efe Televisión, que, quizás ayudado también por la claustrofobia del confinamiento, al principio se agobió y recibió múltiples llamadas de periodistas americanos deseosos de conocerle, incluso pensó que podría ser reconocido por algún turista.

"Durante la pandemia -recuerda-, encerrado en casa, me agobié con lo que pasaba" y le impactaba la multitud de mensajes asociados a su cara, positivos y negativos, aunque lamenta que tendemos a quedarnos con estos últimos.

"Al principio piensas que se ha vuelto el mundo loco, pero que en tu país estamos todos serenos", explica. Sin embargo, ahora que la noticia ha llegado a España ha optado por tomar el tema con buen ánimo y se presenta: "Hola, soy José María García y soy la peor persona que conoces", y también ha decidido hacerse una camiseta con la frase en inglés y su imagen difuminada.