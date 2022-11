Laura Escanes estrena casa con Álvaro de Luna, su nuevo amor

Tras su mediática separación de Risto Mejide hace solo una semanas, Laura Escanes lleva días resistiéndose a confirmar lo que tantos medios adelantaban: su romance con el cantante ventiañero Álvaro de Luna.

De hecho, el pasado martes por la noche, en la fiesta de máscaras de la firma Glowfilter con Marta Lozano como anfitriona, la modelo insistía en los duros momentos que atravesaba: "Tengo 26 años y me acabo de separar. Estoy haciendo lo que cualquier persona separada estaría haciendo si no fuera conocida".

No obstante, hace unas semanas, la revista Lecturas publicaba unas fotos que confirmaban que Laura Escanes había encontrado de nuevo el amor en Álvaro de Luna, una relación que nadie esperaba, pero que al parecer va viento en popa.

Y es que, a pesar de que ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones públicas al respecto, las imágenes de su escapada romántica a Tenerife hablan por sí solas. Al igual que las publicadas este miércoles por la revista Semana, donde puede verse al cantante de 28 años saliendo junto a la influencer de la nueva casa que ésta ha adquirido tras su separación.

Como señala Semana, se trata de una lujosa vivienda ubicada en el norte de Madrid. Allí se vio a la catalana y a Álvaro de Luna con maletas acompañados de un par de amigos.

Hasta entonces solía ser Laura Escanes la que visitaba la casa del cantante, si bien ahora ella tiene su propia casa y el artista ha querido ayudar a su recién estrenada pareja en este momento tan complejo para ella.

La joven, sin embargo, no se ha atrevido a confirmar este secreto a voces, tal vez para no hacer más daño a su exmarido. "Al ser conocida lo entiendo, no voy de nada, ni mucho menos. Entiendo todo esto, pero también entenderme a mí, intento hacerlo de la mejor manera posible, intentando distraerme, intentando pensar en otras cosas", se excusaba ante los medios el pasado martes sin revelar más información.

Un golpe para Risto

Aunque la pareja anunció su ruptura de una forma muy romántica en la que ambos afirmaban que se seguían guardando mucho cariño y respeto, lo cierto es que parece que la relación del presentador y la influencer no está siendo tan buena como quisieron hacer ver por Instagram.

Después de que saliesen a la luz las imágenes que confirmaban la nueva relación de Escanes junto al cantante, Risto Mejide dejó de seguir a la madre de su hija en Instagram.

Aunque el presentador no se ha pronunciado públicamente sobre estas fotografías, lo cierto es que parece que no le han sentado nada bien y ha tomado la decisión de alejarse un poco de la influencer, mientras esta continúa rehaciendo su vida junto a sus amigos y junto a su nuevo amor.

A pesar de ello, ambos siguen unidos por su hija Roma, de tres años, que sigue siendo lo más importante para los dos, tal y como señalaba la propia Escanes hace unos días: "Roma está fenomenal, gracias. De todo esto para mí lo más importante es que tanto para Risto como para mí la prioridad es que Roma esté bien, es lo que tenemos en la mente, que sufra lo menos posible".