Anabel Pantoja está embarazada de su primer hijo: "Es un bebé muy buscado"

"Estábamos buscando el bebé hace tiempo". Anabel Pantoja, la sobrina de la célebre tonadillera Isabel Pantoja, no cabe en sí de dicha. Como ha adelantado Lecturas, la influencer y colaboradora en programas de televisión está embarazada de cuatro meses con su novio, David Rodríguez.

La revista cardíaca abre con una gran foto de Anabel Pantoja con su incipiente barriguita en su número de esta semana. En el interior, la sobrina de la Pantoja cuenta los cambios vividos ya en su vida y reconoce su enorme felicidad ante la llegada, previsto para el próximo otoño, de su primer hijo.

La que también fue participante en el programa Supervivientes reconoce que la posibilidad de formar una familia es un "sueño" hecho realidad. "Soy muy feliz. Se me olvida que estoy embarazada", reconoce la sobrina de la tonadillera, que asegura que está haciendo "una vida normal" y que se pone a "cargar maletas en el avión".

Anabel Pantoja está en el cuarto mes de gestación

Anabel Pantoja atraviesa el cuarto mes de gestación, como se ha dicho, y ya respira tranquila. "Ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien", explica.

"Era un bebé muy buscado. El año pasado, en el mes de octubre, me quedé embarazada pero no pudo seguir adelante, fue de muy poco tiempo per fue un palo", confiesa Anabel Pantoja, que, con este embarazo, cumple su sueño de ser madre. Y lo hace junto a su novio, David Rodríguez, con el que lleva un año de relación. Pintan oros para la familia Pantoja.