La entrevista 'prohibida' a Casillas que auguraba la separación

Sálvame ha sacado a la luz varios extractos de una entrevista a Iker Casillas realizada por Gustavo González el pasado mes de agosto y, en ellos, se pone de manifiesto que la relación entre el guardameta y la periodista Sara Carbonero atravesaba ya por problemas hace meses.

"Yo el día que me separe, igual que cuando me han pasado las cosas, he de decirlo. De hecho, mañana voy a sacar un comunicado diciendo que me retiro del fútbol. Lo voy a decir yo, no me tiene que decir nadie nada", sostiene Casillas, que añade: "¿Separarme? Pues no lo sé, igual no me separo o sí".

"Un amigo me dijo: ‘¿cuando te separas para vivir la vida?’. No sé qué va a pasar mañana, a lo mejor en dos años nos separamos y me dices que yo no te he dicho que no, ya pero es dentro de dos años, no ahora", comenta el guardameta. "Ahora nos vamos a mi pueblo, le gusta, pero allí vamos a estar en un sitio que es un bar de pueblo, te sientas en una mesa de plástico… y ahora está más contenta porque como yo no puedo pimplar, solo bebo un buen vino", concluía Casillas.