Enrique Iglesias no asistirá a la boda de su hermana Tamara Falcó

Se acerca uno de los eventos más esperados y comentados del año: la boda de Tamara Falcó con Íñigo Onieva. La pareja se dará el sí, quiero el sábado 8 de julio.

Uno de los últimos detalles en salir a la luz sobre el evento no tiene que ver con los protagonistas, sino con el hermano de la novia: Enrique Iglesias. El cantante no asistirá a la boda. El motivo, según ha adelantado la periodista Sandra Aladro en El programa de Ana Rosa Quitana, no tiene que ver con su agenda profesional, sino con la fobia que el hijo de Julio Iglesias tiene a las reuniones sociales.

"No ha ido a ninguna boda, nunca va a actos sociales en los que tenga que estar sentado en una mesa con 15 personas durante tres horas", afirmaba la periodista del programa de Telecinco, que también ha querido matizar que "a Tamara no le importa porque lo han hablado".

Por último, la colaboradora también ha hablado de que Julio Iglesias padre está invitado al evento, pero la propia familia dice que sería extraño que asistiese, ya que el cantante apenas sale de su residencia.