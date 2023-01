Encontronazo entre Froilán y Rafa Mora en una discoteca

Las andanzas nocturnas del hijo de la infanta Elena siguen regalando titulares. El último episodio lo habría protagonizado Froilán con otro habitual de la prensa rosa, el colaborador de Sálvame Rafa Mora, a quién se habría enfrentado de madrugada en una discoteca para recriminarle que le hubiese grabado sin su consentimiento en una ocasión anterior.

La noticia de la trifulca la avanzó el paparazzi Sergio Garrido en el programa Fiesta de Telecinco: "Fue a por él y le dijo cuatro cosas bien dichas, que por qué le había grabado. Estuvieron discutiendo bastante tiempo y luego se fue cada uno por su lado", relató Garrido.

Ante esta revelación, ha sido el propio Rafa Mora el que ha salido a contar su versión de lo ocurrido el pasado 1 de enero en un after de Madrid. Así, asegura que el nieto mayor de Juan Carlos I se acercó al extronista de muy malas formas. "Tenemos un colega en común y me comentó que Froilán estaba disgustado porque al parecer le había llegado que yo le había grabado estando de fiesta, y le digo a mi amigo que me da mucha rabia, me dolió en el alma porque tengo muchos amigos conocidos", relató el tertuliano. "Se lo digo, él habla con Froilán y él se acerca donde estoy yo, había que dar dos pasos. Cuando nos ponemos a hablar le explico la situación y él pensaba que le había grabado y me cuenta cuándo".

"Sí es cierto que se acercan sus amigos, los suyos y podía parecer que se había formado una tangana, pero no pasó nada", continuó su relato.

Mora negó a Froilán que le hubiese grabado y, aunque "al principio me puso un poco en tela de juicio", afirma que "al final él me dijo que me creía y le dije que siempre ha sido un niño que me ha caído en gracia". "Me hizo ilusión poder aclararlo, me cambió la imagen que tenía de él", concluyó Rafa.