Emma Stone está embarazada

La actriz Emma Stone está de enhorabuena. A sus 32 años, la protagonista de La La Land está esperando su primer hijo con Dave McCary. Así, la intérprete se une al baby boom de celebrities que se convertirán en madres en 2021: Paula Echevarría, que espera un niño; Jessica Bueno, que acaba de anunciar su embarazo; o Ariadne Artiles, que tendrá gemelas.

La publicación en la cuenta de Instagram oficial de Stone de unas fotos en las que se ve a la actriz con mascarilla y una barriguita que no deja lugar a dudas sobre su estado de buena esperanza sorprendió a muchos de sus seguidores, que reaccionaron con comentarios de sorpresa del tipo "¿Qué me he perdido?" y manifestaciones de cariño.