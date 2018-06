Eminem desata el pánico en un concierto al incluir efectos sonoros de disparos

Eminem ha recibido fuertes críticas tras incluir en un concierto efectos de sonido de un tiroteo, lo que desató el pánico entre los asistentes. Asistentes al show censuraron la falta de sensibilidad del rapero tras los recientes ataques ocurridos en Las Vegas, en la sala Bataclán, en París, o en el concierto de Ariana Grande en Manchester.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en el festival Bonnaroo, celebrado en Tennessee. El rapero estaba interpretando el tema Kill you cuando comenzaron a sonar unos efectos que simulaban disparos. Muchos de los asistentes se asustaron y se tiraron al suelo al creer que se trataba de un ataque.

Posteriormente, cientos de personas criticaron en las redes sociales la decisión de Eminem. "Toda la gente se agachó, y nunca me he sentido más traumatizada y lista para entrar en pánico. Fue completamente inapropiado", declaró una de las asistentes al concierto en Twitter.

También hubo usuarios que salieron en defensa del artista. Aseguran que el efecto de los disparos está presente en la canción y que se incluye siempre en sus conciertos.

Supongo que los que se asustaron no sabían la canción y/o no vieron nunca el video de un concierto de #EMINEM. Uno mismo hace los disparos cuando canta. Igual, considerando lo que pasa en el mundo, puede ser. Tmb se me ocurre que es a propósito tanta exageración https://t.co/XmdHqq7uOE