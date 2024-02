ElXokas admite que preguntó por el precio del Dépor: "Es más caro de lo que parece"

Lo dijo hace meses. Y parece que ElXokas tomó cartas en el asunto, pero su sueño de comprar el RC Deportivo parece esfumarse. El motivo: no es tan barato como se imaginaba.

El creador de contenidos lucense fue entrevistado este miércoles en El Partidazo de la Cope. "Yo ya he hablado con un par de personas y no es tan fácil. Es algo muy a largo plazo. Pero ojalá, ojalá algún día. Amo Coruña, he estado muchísimas veces en Riazor y nada me haría más feliz que que el Depor volviese a primera", explicó Joaquín Domínguez cuando le preguntó por el asunto otro ilustre lucense: Siro López.



Hace unos meses, ElXokas había dicho que estaría dispuesto a comprar el conjunto herculino si tuviese "200 kilos", aunque, admitió, que le haría perder "mucho dinero".

Ahora, preguntado de nuevo por ello, dijo: "Me encantaría, pero es un poquito más caro, un poquito más que mi casa. El Depor es más caro de lo que parece". El precio del conjunto coruñés no lo sabemos, pero su nuevo ático de Madrid costó algo más de dos millones de euros.

Esta declaración de amor de ElXokas por el Deportivo no gustó en su día a la afición del CD Lugo, el equipo de su ciudad.

Novedades en el versus con Wetaca

Todo arrancó cuando el gamer presentó su nueva casa hace unas semanas. Tras mostrar a sus seguidores la impresionante vivienda, que supone la consecución de su "gran sueño", comentó, con emoción, que tenía un nuevo proyecto para ayudar a la gente a comer sano. Añadía que había comprado una empresa para entrar en el sector y que en unos días daría más datos. Y así fue, poco después supimos que su proyecto se llamaba Knoweats! y que comercializaría tuppers de comida sana a domicilio, un servicio en auge.

Poco después era el propio streamer el que en un directo contestó a Wetaca, comparando un mismo plato de ambas empresas. "Esta es la diferencia, es el mismo plato. ¿Qué opináis?", dijo orgulloso. "Wetaka es una forma de alimentación mediocre que se puede mejorar", añadió dirigiéndose directamente a Efrén y reconociendo que fue cliente suyo. "Lo tuyo es decente pero muy mejorable", espetó. El duelo siguó.

ElXokas, también dirigiéndose de forma directa a su vecino lucense, matizaba que había contestado con contudencia por lo actitud del Comunity Manager de Wetaca, "por todo el beef [difamaciones]". Incluso llegó a referirse a la firma como "Wecaca" para después disculparse. Y precisamente parece que esa persona ha sido despedida por la firma de Efrén Álvarez. O al menos eso se deduce de un tuit publicado este miércoles.

Además, el nutricionista Javi Aoiz comparó en su canal de Youtube los platos de Wetaca con los de Knoweats!. Este es el resultado.