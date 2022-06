Una sugerencia sobre hacerse una operación en la vista ha sido lo último que ha hecho saltar a ElXokas en pleno directo de Twitch. Un seguidor del streamer comentaba en el chat que su novia se había operado de la vista y que, quizás, para el lucense operarse podía ser una opción, algo que molestó enormemente al creador de contenido, tanto que ha acabado haciendo ciberacoso al autor de la propuesta.

"Si me dices que la puta zorra de tu novia se operó, te voy a decir que la puta zorra de tu novia me suda la polla y el puto zorro de ti también", soltaba con su característica hostilidad. Pero la cosa no acabó ahí. El usuario respondió diciendo que no era necesaria esa violencia ante su comentario, a lo que el streamer contestó: "Si no quieres ciberbullying, apaga la pantalla". "Estás en Internet, tienes un nombre anónimo, no eres nadie. Si te ha molestado, ciérrate la cuenta y ya está"; continuaba ElXokas.

Las críticas no han tardado en llegar a las redes tras difundirse el vídeo extraído del directo del lucense, quien hace unos meses, tras la gran polémica a raíz de conocerse que usaba cuentas secundarias anónimas para insultar en Twitter, dijo que intentaría corregir estas actitudes y cuidaría su salud mental.