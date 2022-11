ElXokas no irá a Catar: "Sé que puedo aparecer muerto en una cuneta, pero no tengo miedo"

Hace unos días, Ibai Llanos, el streamer más popular de España, anunció que no viajará al Mundial de Catar acompañado a la selección española. No adujo motivos, como sí hizo el lucense El Xokas, que también comunicó que no viajará al país arábigo.

pic.twitter.com/CSVVLleomj — Hombre Revenido (@hombrerevenido) November 8, 2022

https://t.co/ZtOzpK6Dlo pic.twitter.com/jFgU8YbicV — gam (@mbafraudee) November 14, 2022

El Xokas, "sin blanca"

ElXokas explicó que no irá aporque se trata de un Estado que "atenta totalmente contra los derechos de las personas LGTBI y las mujeres". Y añadió, en referencia a sus palabras: "Yo sé que puedo aparecer muerto en una cuneta, pero yo no le tengo miedo a nada". Este comentario generó varias bromas en las redes sociales.

El Xokas también fue protagonista esta semana en redes sociales por su situación económica. Hace unas semanas nos hacíamos eco del anuncio del streamer lucense Joaquín Domínguez, en el que comentaba que se había convertido en propietario de una vivienda en Madrid.

Con una imagen en su nueva casa en una zona bien situada de Madrid, El Xocas empezaba una nueva vida que, al parecer, le está dando algún dolor de cabeza en lo económico. Y es que entre la compra y la reforma, el streamer se ha gastado dos millones de euros.