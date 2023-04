ElXokas, sobre Ibai Llanos: "Nadie quiere la vida de mierda que tiene"

"Nadie quiere llevar la vida de mierda de mierda que tiene Ibai". Con esta contundencia, habitual en él, se expresó el streamer ElXokas respecto al rey de la creación de contenidos en este país: Ibai Llanos.

El lucense realizó esta declaración en un directo en el que dio su opinión sobre la Kings League, la competición impulsada por el propio Ibai y el exfutbolista Gerard Piqué, y el efecto que tendrá en el resto de contenidos emitidos en plataformas como Twitch tras su éxito. ElXokas cree que, como siempre, será la audiencia la que decida qué ver y que los vídeos sobre videojuegos seguirán teniendo público.

Después de esto, el streamer de Lugo llevó su reflexión hacia Ibai, al que culpa en buena medida de la gran repercusión de la Kings League. "Ibai hay uno, si él no está el contenido pierde muchísimo. Si Ibai y Porcinos no llegan a estar en la Kings League la competición hubiese perdido la mitad", expresó durante el directo, tras lo que explicó que "Ibai es el único que es capaz de llevar todo eso porque nadie quiere llevar esa vida de mierda que tiene Ibai, la vida de mierda de no poder contestar correos, whatsapps... Estás todo el rato rodeado de inmensas responsabilidades, todo el rato teniendo que ser el objetivo de todo, que te critican hasta por sacar un hotdog. Es una mierda, es que no quieres estar en esa posición, ni siquiera yo quiero. Ninguno de los de la élite queremos tener esa vida".

Respecto a la dura realidad de Ibai, que le ha llevado a declarar recientemente que su retirada del mundo de la creación de contenidos podría estar próxima, ElXokas sentenció con que esa vida ha hecho que se vaya a ir dentro de un año "y lleva dos, como quien dice", para acabar lanzando una pregunta demoledora: "¿De qué te sirve todo el dinero si no tienes casi vida? Tu vida es una mierda".