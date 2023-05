ElXokas, a Carles Tamayo: "Me has faltado al respeto y al honor"

El relato de ElXokas sobre la forma de ligar de un amigo suyo con chicas borrachas sigue dando que hablar más de un año después. Carles Tamayo, conocido por su trabajo como periodista de investigación, reaccionó al vídeo viral del lucense en el programa APM?: "Da bastante vergüenza. Si estás de acuerdo con declaraciones así, tienes un problema".

En @TamayoStuff, sobre la polèmica d'@elxokas i les "pibas colocadas": "No pots utilitzar l'audiència que tens per fer el mal"



🔗 https://t.co/VFzYgTMPkL pic.twitter.com/vVNQ1AeOsy — ALGUNA PREGUNTA MÉS? (@APM) May 19, 2023

Estos comentarios no sentaron bien a ElXokas, que en directo en Twitch señaló que se sentía ofendido y que pedía que le dejaran seguir adelante tras cometer un error: "Deberías dejar de denigrar y calumniar a la gente, aun cometan un error".

Además, el streamer lucense llamó la atención sobre su arrepentimiento, sobre el señalamiento que hizo el Ministerio de Igualdad sobre su persona de forma individual y los daños que sufrió su salud mental.

Decir en una entrevista que un clip concreto de un streamer te da vergüenza ajena: ❌



Llamar puto imbécil moralista de dos pares de cojones: ✅



Suerte que el Xokas es responsable para con su audiencia y muy consciente de como afecta a nivel mental las burradas que se dicen.



🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/uwmBh24szj — Carles Tamayo (@TamayoStuff) May 21, 2023

No obstante, el asunto no se quedó aquí. Tamayo, en Twitter, reaccionó señalando los insultos que le profirió ElXokas y la cantidad de seguidores del gallego que también acudieron a faltarle al respeto.

El chiste se cuenta sólo 😂



Tamayo: “Este clip del Xokas me da verguenza ajena”



Xokas: “Tamayo no se preocupa de mi salud mental.”



Also Xokas: Tamayo imbecil, moralista, anormal…



Also sus fans: pic.twitter.com/lEeLr7mjko — Carles Tamayo (@TamayoStuff) May 21, 2023

Ante esta situación, ElXokas publicó un comunicado en Twitter en el que reitera que a pesar "haber perdido perdón 1000 veces" las declaraciones continúen siguiéndole. "Gente como tú y como en su día el Ministerio, aun habiendo pedido disculpas muchas veces, os da igual, y ejemplificáis con ello porque no os importan las personas ni su salud mental", ha escrito. "Te voy a pedir un favor; déjame en paz", ha continuado: "Has sido tú el que ha empezado todo esto y me ha faltado al respeto y al honor por enésima vez".

Dedicarse a investigar y destapar sectas:✅

Vivir metido dentro de una y no darse cuenta:✅

Suerte que el Tamayo es responsable con su audiencia y muy consciente de como afecta a nivel mental las burradas que se dicen.🤷🏽‍♂️



Yo he cometido un error Tamayo, es la cosa de la que más… — XOKAS (@elxokas) May 21, 2023

Finalmente, Jordi Wild, amigo de ambos, quiso mediar con un mensaje de reconciliación.