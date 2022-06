ElXokas amenaza a un acosador en su casa: "No sé si bajar y darle una hostia"

ElXokas vuelve de nuevo en el centro de la polémica. Tras unas semanas de aparente tranquilidad, el 'streamer' ha denunciado un episodio de acoso por parte de sus fans en su propia casa.

Desde que se supo la dirección del lugar en el que graba los vídeos ha tenido que hacer frente a varios percances, pero los de las últimas semanas le han enfadado especialmente.

Según contó él mismo, recibió un gran pedido de comida a domicilio que, como era de esperar, él no había solicitado. Con claro gesto de enfado, el lucense aseguró que "no era gracioso" y lamentó que el repartidor tuviera que irse con la comida y sin el dinero.

Apenas unas semanas más tarde, el episodio volvió a repetirse mientras realizaba una emisión en directo, y aseguró hacerse una idea de quién podía estar detrás de lo ocurrido, hasta que se puso a investigarlo de forma más profunda.

Con la ayuda de la empresa de envío a domicilio, localizó al culpable, que resultó ser un joven menor de edad. La historia quedó así durante varios días, hasta que el pasado viernes llamaron de nuevo a la puerta.

En esta ocasión, de nuevo en directo, era el niño quién llamaba a su timbre, y el enfado del lucense se convirtió en amenaza asegurar que: "no sé si bajar y meterle una hostia". A pesar del impulso inicial, tras unos minutos de pausa, se arrepintió de lo dicho y reflexionó sobre "las graves consecuencias" que puede tener una pelea.

Con todo, antes de terminar su directo aseguró tajante que "no me tiembla el pulso" puesto que "yo no soy 'youtuber', yo me he criado en la calle".